Aggiornamento PTOF 2021/22 e programmazione seconda triennalità 2022/25: indicazioni operative (Formazione accreditata)

Corso online accreditato MIUR (15 ore) con indicazioni pratiche e modelli per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento del PTOF nel rispetto della scadenza di ottobre 2021.

Programmare le attività, ridistribuire le risorse, garantire la continuità del progetto formativo non è per nulla semplice nel contesto che stiamo vivendo.

L’anno scolastico che sta per iniziare sarà ancora permeato di incertezze e dubbi operativi e inizierà con 2 importanti scadenze con cui fare i conti.

Entro ottobre 2021 : revisione del PTOF 2021/22 tenendo in considerazione le ultime circolari e indicazioni del CTS per l’avvio del nuovo anno scolastico.

: tenendo in considerazione le ultime circolari e indicazioni del CTS per l’avvio del nuovo anno scolastico. Entro gennaio 2022: programmazione della seconda triennalità 2022/25 in un contesto ancora in fase di definizione.

I dubbi sono tanti e nelle prossime settimane andranno moltiplicandosi:

Quali sono i compiti che le scuole sono chiamate a espletare nei primi mesi del nuovo A.S. 2021/22?

che le scuole sono chiamate a espletare nei primi mesi del nuovo A.S. 2021/22? Come deve essere aggiornato il PTOF entro la fine di ottobre 2021, tenendo conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19?

entro la fine di ottobre 2021, tenendo conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19? CTS e indicazioni per l’avvio dell’A.S. 2021/2022 : come pianificare le attività scolastiche, educative e formative?

: come pianificare le attività scolastiche, educative e formative? Quali sono le misure organizzative di prevenzione e protezione da adottare? Come pianificare ogni misura?

da adottare? Come pianificare ogni misura? Come superare le criticità riscontrate dalle scuole nell’elaborazione del PTOF?

riscontrate dalle scuole nell’elaborazione del PTOF? Didattica a distanza e insegnamento trasversale dell’educazione civica: quali adattamenti e adeguamenti sono necessari?

Per queste ragioni, insieme alla dott.ssa Dorotea Scoppa (esperta valutatrice esterna INVALSI e consulente per i Piani di Miglioramento INDIRE), Professional Academy ha organizzato un corso online di formazione pratica, per supportare i Dirigenti Scolastici e i Docenti di ogni ordine e grado nella preparazione, nella stesura e nell’aggiornamento del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in conformità alle indicazioni ministeriali e alle linee guida del CTS.

Si tratta di un corso online accreditato (15 ore formative), presente sulla Piattaforma Sofia e quindi acquistabile anche con la Carta del Docente.

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) – Corso Accreditato MIUR (15 ore)

IL NUOVO PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/22:

indicazioni pratiche per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento

A cura di Dorotea Scoppa, Servizio Legale Regionale presso USR Lombardia, valutatore esterno INVALSI, consulente per i Piani di Miglioramento INDIRE.

Per maggiori informazioni sul corso

Cos’è l’e-Seminar? Come funziona?

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica , costituito da 3 lezioni disponibili sul nostro portale web dedicato alla formazione.

, costituito da 3 lezioni disponibili sul nostro portale web dedicato alla formazione. Prima Lezione disponibile da giovedì 23 settembre 2021.

Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia e quindi è possibile pagarlo anche utilizzando la Carta del Docente (Codice Identificativo: 62293).

e quindi è possibile pagarlo anche utilizzando la (Codice Identificativo: 62293). Dopo aver attivato il proprio account personale sulla nostra piattaforma e-learning, i partecipanti potranno accedere ai contenuti formativi (dispense, videolezioni, slides di sintesi, questionari intermedi di autovalutazione) in qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio di tempo e denaro, senza doversi assentare da scuola . Il materiale didattico potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun partecipante riterrà più opportuni.

Le lezioni resteranno a disposizione per sempre.

Ogni partecipante potrà verificare il suo grado di apprendimento con i questionari intermedi di autovalutazione e i materiali di approfondimento.

di autovalutazione e i materiali di approfondimento. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione (15 ore formative).

Perché partecipare al nostro e-Seminar:

Per ricevere indicazioni pratiche per la predisposizione e l’aggiornamento del PTOF in coerenza con le nuove esigenze e la riorganizzazione dei tempi, dei luoghi, degli spazi e delle risorse, determinate dall’emergenza sanitaria COVID-19!

in coerenza con le nuove esigenze e la riorganizzazione dei tempi, dei luoghi, degli spazi e delle risorse, determinate dall’emergenza sanitaria COVID-19! Per programmare in maniera strategica i fabbisogni (di personale e materiali) e quantificare in maniera sostenibile le risorse necessarie all’attuazione delle scelte educative, didattiche ed organizzative dichiarate nel PTOF!

(di personale e materiali) e all’attuazione delle scelte educative, didattiche ed organizzative dichiarate nel PTOF! Per prepararsi per tempo alla pianificazione della seconda triennalità (2022/2025) del PTOF nel rispetto delle ultime indicazioni ministeriali.

nel rispetto delle ultime indicazioni ministeriali. Per ricevere SCHEDE TECNICHE e MODELLI PRONTI PER L’USO : modello stesura PdM, Schema delle sezioni obbligatorie del PTOF, Modello per la stesura del Curricolo di Istituto, ecc.

: modello stesura PdM, Schema delle sezioni obbligatorie del PTOF, Modello per la stesura del Curricolo di Istituto, ecc. Per effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità : le date del programma indicano i giorni in cui sarà reso disponibile il materiale. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo!

: le date del programma indicano i giorni in cui sarà reso disponibile il materiale. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo! Per dissipare ogni dubbio o incertezza sull’applicazione delle ultime indicazioni ministeriali, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla nostra esperta.

Trattandosi di un corso online accreditato

Nel caso in cui non intendesse usufruire di tale bonus, potrà beneficiare di uno sconto speciale.

