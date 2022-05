Aggiornamento GPS, valutazione titoli esteri. Indicazioni dall’USR Toscana Di

Fino al 31 maggio è possibile presentare domanda per l’aggiornamento delle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto. Una nota dell’USR Toscana chiarisce alcuni aspetti sulla valutazione dei titoli di studio conseguito all’estero.

“Coloro che, in possesso di un titolo di studio estero, ma che non abbiano il relativo decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo limitatamente alla specifica procedura in oggetto”, scrive l’USR.

“L’interessato dovrà, quindi, presentare domanda di valutazione del proprio titolo al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) tramite l’Ambito territoriale che gestisce la procedura sopra specificata”.

NOTA