Agenda Sud: rafforzamento Italiano L1, L2, Inglese, Matematica scuole primarie. Adesioni entro il 19 gennaio Di

Entro le ore 18.00 del giorno 19 gennaio 2024 le scuole possono aderire all’avviso 134894 del 20 novembre 2023 finalizzato al rafforzamento delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

Sono ammesse a partecipare all’avviso le scuole primarie statali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, inserite nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 e selezionate dall’Autorità di gestione del PON 2014-2020 sulla base dei dati Invalsi.

Tipologie intervento

Ogni scuola può presentare un progetto per l’azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”, sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”.

Il progetto è ammissibile, purché:

• sia proposto dalle istituzioni scolastiche primarie elencate agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 176 del 2023, appartenenti alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

• indichi gli estremi delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto che prevedano una specifica adesione al presente progetto oppure, in alternativa, una delibera con l’adesione generale alle azioni del PON Scuola;

• sia presentato nel rispetto dei termini previsti dal presente Avviso;

• presenti il formulario on line compilato in ciascuna sezione;

• presenti azioni coerenti con la tipologia dell’Istituzione scolastica proponente (cfr. artt. 2 e 5);

• non superi l’importo massimo stabilito (cfr. allegati 1 e 2 al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 176 del 2023);

• provenga da Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità sia stato approvato dai relativi revisori contabili

La presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020, “Gestione degli Interventi” (GPU), collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la documentazione richiesta.

Avviso

Manuale operativo