Agenda Sud, palestre, laboratori, formazione: gli avvisi in programma per le scuole per 636 milioni di euro Di

Sono in arrivo per le scuole 5 avvisi (+ uno rivolto agli Enti locali) dal programma PN Scuola e competenze 2021 – 2027, finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, contenente le priorità strategiche del settore istruzione con una durata settennale. In totale un fondo da 636 milioni di euro.

Sono calendarizzati e in programma:

Agenda Sud per le scuole del primo e secondo ciclo: il Piano è caratterizzato da percorsi di crescita e di accompagnamento mirato delle scuole delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 101 milioni di euro.

per le scuole del primo e secondo ciclo: il Piano è caratterizzato da percorsi di crescita e di accompagnamento mirato delle scuole delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 101 milioni di euro. Competenze di base e riduzione dei divari territoriali : gli interventi formativi sono finalizzati allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua inglese, matematica e digitali, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254). 180 milioni di euro. L’avviso si rivolge alle regioni più sviluppate e in transizione.

: gli interventi formativi sono finalizzati allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua inglese, matematica e digitali, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254). 180 milioni di euro. L’avviso si rivolge alle regioni più sviluppate e in transizione. Formazione sulle metodologie didattiche per le scuole statali di tutte le regioni: iniziative di formazione in servizio volte a rafforzare il profilo professionale del docente potenziando le competenze educative, disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di osservazione, valutazione, documentazione, innovazione e ricerca. 150 milioni di euro.

per le scuole statali di tutte le regioni: iniziative di formazione in servizio volte a rafforzare il profilo professionale del docente potenziando le competenze educative, disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di osservazione, valutazione, documentazione, innovazione e ricerca. 150 milioni di euro. Laboratori professionalizzanti 2024 per le scuole di secondo grado di tutte le regioni: Laboratori a sostegno dell’istruzione vocazionale dei licei (artistici, musicali), degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 100 milioni di euro.

per le scuole di secondo grado di tutte le regioni: Laboratori a sostegno dell’istruzione vocazionale dei licei (artistici, musicali), degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 100 milioni di euro. Palestre 2024 : riqualificazione di spazi esterni dedicati all’attività sportiva, ammodernamento delle palestre, messa in sicurezza di spazi esistenti e acquisto delle relative attrezzature. 100 milioni di euro. L’avviso si rivolge agli Enti locali di tutte le regioni.

: riqualificazione di spazi esterni dedicati all’attività sportiva, ammodernamento delle palestre, messa in sicurezza di spazi esistenti e acquisto delle relative attrezzature. 100 milioni di euro. L’avviso si rivolge agli Enti locali di tutte le regioni. Scuole polo per la comunicazione per le scuole di tutte le regioni: iniziative finalizzate a comunicare le opportunità offerte dal Programma, supportare i beneficiari nell’attuazione degli interventi e rendere noti i risultati conseguiti. 5 milioni di euro.

Già pubblicato l’avviso per la scuola d’estate da 350 milioni di euro.