Agenda Sud, altri 35 milioni per ridurre i divari. Investimenti per 100mila euro aggiuntivi per ogni istituto Di

Prende il via la Fase due di Agenda Sud, il programma lanciato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel 2023 per combattere la dispersione scolastica e colmare i divari negli apprendimenti tra le regioni settentrionali e meridionali d’Italia.

L’obiettivo è garantire pari opportunità educative su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più fragili del Mezzogiorno.

Investimenti per 100mila euro aggiuntivi per ogni istituto

Il Ministro ha annunciato uno stanziamento aggiuntivo di 35 milioni di euro, che si aggiunge ai 325 milioni già destinati alle scuole del Sud Italia. “Ora aggiungiamo altri 35 milioni di euro, che si traducono in ulteriori 100mila euro per le scuole che presentano maggiori fragilità”, ha dichiarato Valditara. Le nuove risorse permetteranno l’acquisto di sussidi didattici come libri, tablet e computer, la riqualificazione di spazi scolastici e l’implementazione di attrezzature per palestre, mense, auditorium e laboratori.

Didattica innovativa e formazione all’estero

I fondi finanzieranno anche percorsi didattici e formativi innovativi, il potenziamento delle competenze di base e l’ampliamento delle opportunità di crescita per gli studenti, inclusi programmi di formazione all’estero. Le risorse copriranno inoltre i compensi per docenti e personale ATA impegnati nelle attività aggiuntive. “Puntiamo a promuovere una didattica nuova per far sì che l’Italia sia veramente unita, superando i divari e garantendo a tutti, al di là delle aree territoriali e dei contesti sociali, eguali opportunità formative”, ha concluso il Ministro.

