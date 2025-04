Agenda Nord: potenziamento competenze di base e digitali, 70 euro ora agli esperti. Cosa prevede l’avviso, BROCHURE Di

E’ stato pubblicato l’avviso per aderire al Piano Agenda Nord, finalizzato a combattere la dispersione scolastica nelle scuole primarie e secondarie del Centro-Nord, ovvero delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

L’avviso scade il 15 novembre alle ore 18.

Il Ministero ha pubblicato una BROCHURE che sintetizza i punti principali dell’avviso.

Interventi formativi

Gli interventi formativi riguardano:

Potenziamento competenze di base : lingua madre, matematica, scienze, lingue straniere;

: lingua madre, matematica, scienze, lingue straniere; Rafforzamento competenze digitali: sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale.

Costi

Il piano finanziario viene elaborato da ogni scuola utilizzando la metodologia dei costi standard unitari (UCS) definita dall’Autorità di Gestione del PN Scuola e competenze ed i progetti approvati saranno organizzati secondo queste voci:

Attività formativa

Calcolata moltiplicando le ore del modulo per il costo delle figure professionali coinvolte (70€/ora per l’esperto, 30€/ora per il tutor).

Attività di gestione

Comprende materiali didattici, noleggio attrezzature, spese di gestione e personale. Rimborso di 5,10 € per studente per il monte ore stabilito per ciascuno modulo

Costi aggiuntivi

Mensa: 70,00 € (modulo da 30 ore), 140,00 € (modulo da 60 ore), 234,00 € (modulo da 100 ore).

Figura aggiuntiva: 30,00 €/ora per il numero di alunni inseriti in candidatura.

