Agenda Nord, il piano del Ministero per combattere la dispersione scolastica: ecco l’AVVISO. Adesioni scuole entro il 15 novembre Di

Pubblicato l’avviso 136777 del 9 ottobre con le istruzioni per le scuole per aderire al piano Agenda Nord, l’iniziativa del Ministero volta a combattere la dispersione scolastica. Dopo Agenda Sud questo progetto è rivolto alle istituzioni scolastiche statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle regioni in transizione e delle regioni più sviluppate, ovvero Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Il progetto avrà durata biennale, dall’anno scolastico 2024/2025 al 2025/2026, ed è finanziato a valere sulle risorse del PN “Scuola e competenze” 2021-2027 e, in parte, su quelle del POC “Per la scuola” 2014-2020.

Le scuole ammesse ad aderire all’avviso sono quelle individuate in base ai dati Invalsi e indicate all’allegato 1 e 2 del DM 27 maggio 2024, n. 102.

Moduli attivabili

Le istituzioni scolastiche potranno partecipare all’avviso presentando una o più proposte progettuali in base alle proprie esigenze.

Gli interventi attivabili sono indicati nella tabella:

Domande

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature è aperta dalle ore 10.00 del giorno 11 ottobre 2024 alle ore 18.00 del giorno 15 novembre 2024.

La presentazione delle candidature avviene seguendo le indicazioni dall’apposito “Manuale Candidature” presente nell’area “Assistenza” di SIF2127 (percorso: Assistenza > Materiale di Supporto > PN 2127 Manuali).

L’accesso al nuovo applicativo SIF2127 può avvenire sul sito https://pn20212027.istruzione.it dalla sezione “Accedi ai Servizi”, con il supporto del “Manuale Accesso” presente nella stessa area di accesso.

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi sono automaticamente abilitati ad operare nella piattaforma SIF2127

AVVISO

Il comunicato del Ministero