Adempimenti dei Dirigenti Scolastici e dei Presidenti delle Commissioni per gli Esami di Stato II grado. Obblighi, gestione nomine e criteri per le sostituzioni Di

È stata pubblicata il 4 giugno una nota dell’Ufficio Scolastico di Reggio Calabria avente per oggetto gli adempimenti dei Dirigenti scolastici e e dei Presidenti delle Commissioni di esame di Stato II grado per l’a.s. 2024/2025. Il contenuto della comunicazione, pur riguardando una specifica provincia, fornisce indicazioni valide per l’intero territorio nazionale.

Obblighi informativi dei Dirigenti Scolastici

I Dirigenti Scolastici devono comunicare ai Presidenti delle Commissioni d’esame il numero esatto dei candidati, siano essi interni o esterni. In caso di difformità con i dati riportati nel tabulato della Commissione, è necessario che il Presidente richieda chiarimenti all’Ufficio Scolastico Regionale e ne informi anche l’Ufficio Provinciale.

Modalità di gestione delle nomine dei commissari

I modelli ES-C, compilati e firmati dai Dirigenti, con l’elenco dei commissari interni, vanno consegnati ai Presidenti al momento dell’insediamento. Le eventuali sostituzioni o nuove nomine sono effettuate dal Dirigente o suo delegato e devono essere segnalate tramite mail e inserite nel sistema “Commissione WEB”.

Le nomine dei commissari esterni e dei Presidenti saranno trasmesse alle caselle mail istituzionali delle scuole.

Assenze e comunicazioni obbligatorie

Durante la riunione preliminare del 16 giugno 2025, i Presidenti devono accertare l’eventuale assenza dei commissari esterni.

Criteri per le sostituzioni e disponibilità del personale

L’Ufficio utilizzerà un elenco predisposto dal SIDI per eventuali sostituzioni, tenendo conto della classe di concorso, dello stato giuridico e dell’anzianità. Le nomine saranno assegnate a livello provinciale e comunicate alle scuole di servizio per notifica agli interessati.

Il personale disponibile alle sostituzioni deve restare reperibile fino al 30 giugno 2025, anche nei giorni delle prove scritte, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico. In caso di rifiuto o irreperibilità del docente individuato per la sostituzione, il Dirigente è tenuto a verificare l’assenza, anche tramite visita fiscale.

Procedura MAD e spese di missione

Qualora risultassero esaurite le disponibilità per una determinata classe di concorso, l’Ufficio pubblicherà un avviso per la presentazione delle MAD. Le domande non pertinenti non saranno considerate. Per le nomine tramite MAD di personale esterno, la sede dell’Ufficio sarà il punto di partenza per il calcolo delle spese, salvo che non sia più conveniente un altro punto.

Obblighi di servizio dei Presidenti di Commissione

La partecipazione ai lavori delle Commissioni rientra tra gli obblighi di servizio dei Dirigenti Scolastici e del personale docente. L’incarico non può essere rifiutato o abbandonato se non per comprovati motivi. L’eventuale incontro con i Presidenti, previsto dal Piano di vigilanza, è considerato obbligo di servizio e non prevede delega.

La nota