Addio certificato medico per rientro a scuola dopo la malattia: ecco in quali regioni Di

Con la Calabria, sono 16 le regioni che hanno abolito il certificato medico di rientro a scuola dopo la malattia. In questi territori, dunque, dopo i 5 giorni di assenza gli studenti non saranno tenuti a portare il certificato medico.

Bisogna tuttavia ricordare che esistono alcune eccezioni: gli stessi pediatri hanno infatti specificato che il certificato medico occorre solo per le malattie soggette a notifica al servizio di igiene pubblica dell’Asp (Aziende pubbliche di servizi alla persona) e sono queste situazioni specifiche che hanno periodi di isolamento domiciliare stabiliti per legge come è accaduto durante la pandemia da Covid-19.

Dunque, le Regioni che hanno abolito il certificato medico al momento sono: