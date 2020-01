Ad Astra: nelle Marche inaugurato il primo centro didattico dedicato all’astronomia. Prenota una visità

Il Centro didattico astronomico AD ASTRA, con sede nello storico Palazzo Campana di Osimo (AN), vanta un’offerta formativa laboratoriale, esperienziale e di e-learning, per bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, altamente qualificata dalla competenza di astronomi professionisti e assolutamente unica nel territorio marchigiano.

Situato all’interno dello storico Palazzo Campana, nel centro storico di Osimo (An), il Centro didattico astronomico AD ASTRA, promosso dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente e dall’associazione Nemesis Planetarium, con il sostegno di Fondazione Cariverona, nasce con l’obiettivo di promuovere lo studio e la conoscenza dello spazio e della cultura scientifica astronomica.

Si può viaggiare nello spazio in prima persona grazie ai visori della realtà virtuale CosmoExperience; scoprire i pianeti e gli altri corpi celesti con l’affascinante Sfera Planetaria, novità assoluta per il centro Italia; osservare il Sole e le sue particolari caratteristiche in tutta sicurezza con il telescopio solare; studiare come funziona la forza di gravità e come agisce nell’Universo grazie al tappeto gravitazionale; essere i primi a passeggiare su Marte grazie ad una riproduzione fedele del suolo marziano; e infine assistere “con il naso all’insù” ad affascinanti simulazioni della volta celeste del Planetario.

Completano l’offerta formativa tanti laboratori didattici differenziati in base all’età dei partecipanti: solo per citarne alcuni “Astro Uovo”, “Il Volo del missile”, “Sistema solare da costruire”, “Com’è fatto un asteroide”.

Il Centro è aperto su prenotazione per le scuole o gruppi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Previste aperture domenicali per adulti e famiglie.

Contatti

AD ASTRA – Centro Didattico Astronomico

Piazza Dante, 4 – 60027 Osimo (AN)

Telefono + 39 071.714436 (Lun/Ven 9.00/12.30)

Email [email protected]

Sito www.adastracentrodidattico.it

Facebook AD ASTRA – Centro Didattico Astronomico