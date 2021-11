Accusato di rapina e arrestato, uno studente 15enne era a scuola: in cella ingiustamente per 6 giorni Di

Incredibile vicenda accaduta in Lombardia. Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato per rapina in concorso e rimasto in prigione per 6 giorni. Il tutto, però, sarebbe un clamoroso errore giudiziario.

Lo scorso venerdì, i Carabinieri sono andati a casa sua ad arrestarlo in merito ad una rapina ad un giovane di 19 anni, aggredito da 5 persone che lo avevano derubato di 15 euro in contanti, carte di credito, cellulare e perfino di un preservativo.

Un 18enne è stato arrestato in flagranza di reato, poi sono scattate le indagini per identificare gli altri. In un primo momento lo studente 15enne è stato arrestato perché identificato, senza alcun dubbio, dal giovane rapinato.

L’avvocato del ragazzo, però, ha dimostrato che la mattina della rapina il giovane era a scuola. A dimostrarlo una nota di demerito sul registro elettronico presa proprio quella mattina. Adesso il legale potrebbe formalizzare richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione.