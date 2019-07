Accordo Regionale Lombardia su Utilizzazioni 2019/20

Comunicato sindacale unitario – Si comunica che le OO.SS. Regionali FLC Cgil -Cisl scuola -Uil rua- Snals –Fgu Gilda della Lombardia hanno sottoscritto in data 4 luglio 2019 un importante ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO relativo alle Utilizzazioni (che si allega).

Come OO.SS. Regionali, insieme all’ USR Lombardia, abbiamo introdotto una IMPORTANTE NOVITA’ che riguarda tutti i DOCENTI già in ruolo con clausola risolutiva o con riserva. L’’ ACCORDO REGIONALE SU UTILIZZAZIONI DOCENTI E ATA, consente la possibilità per TUTTI i docenti che oggi sono in ruolo con CLAUSOLA RISOLUTORIA O CON RISERVA, di poter fare domanda di utilizzazione, per l’a.s. 2019/20, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’ a.s. 2018/19 alla condizione di essere individuati per l’a.s. 2019/20 per nuova immissione in ruolo a pieno titolo per stessa tipologia di posto o stessa classe di concorso. La domanda di utilizzo si potrà fare all’ AT della provincia di riferimento entro due giorni lavorativi dall’ assegnazione della sede per il nuovo ruolo. Ecco lo stralcio della parte soprariportata: ….. – il personale docente già titolare di contratto a tempo indeterminato immesso in ruolo entro l’a.s. 2018/19 in forza di un inserimento con riserva nella relativa graduatoria di reclutamento, provinciale o regionale, individuato a suo tempo con clausola risolutiva condizionata all’esito del relativo contenzioso, destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2019/20 a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali, che chiede di essere utilizzato, per continuità didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’a.s. 2018/19. Le relative istanze dovranno essere presentate con modalità cartacea entro 2 giorni lavorativi dall’assegnazione della sede da parte dell’UST competente e, nel caso di richieste interprovinciali, dovrà essere prodotta all’Ufficio di destinazione e per conoscenza all’Ufficio di titolarità. …..

L’ Accordo Integrativo Regionale riporta poi tutte le altre modalità di utilizzazione ad integrazione del CCNI sulle utilizzazioni firmato dalle stesse OO.SS. Nazionali.

ACCORDO REGIONALE UTILIZZAZIONI DOCENTI E ATA 2019_20