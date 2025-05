Accordo di rete “Dialogando” in Sicilia per un’alleanza educativa come speranza ragionevole di futuro. Presentazione il 14 novembre Di

L’USR Sicilia ha firmato un Accordo di rete triennale con diverse associazioni ed enti, tra cui la Rete Scuole Dialogiche della Sicilia, l’associazione Dialogical Practice Coaching and Mindfulness DPC&M-CivicaMente, il Forum regionale delle associazioni dei genitori (FORAGS), il Forum per la Scuola e l’Educazione (FORSED) e l’Università di Pisa per promuovere pratiche dialogiche tra le scuole per una risposta educativa condivisa, rivolta all’intera comunità scolastica.

Obiettivi dell’Accordo di rete

L’iniziativa “Dialogando” si pone l’obiettivo di costruire una nuova alleanza educativa tra scuola e famiglie, con l’impegno attivo degli studenti e il coinvolgimento di associazioni e realtà sociali locali, con un approccio volto a realizzare un Patto Educativo di Corresponsabilità (secondo DPR 235/2007) nell’ambito dei Patti Educativi di Comunità, favorendo l’educazione intergenerazionale e la costruzione di una “comunità educante”.

Partecipazione e struttura della rete

L’accordo è aperto alle istituzioni scolastiche siciliane, sia statali che paritarie, agli enti locali e a varie organizzazioni del terzo settore. Le scuole aderenti formeranno una rete regionale, composta da 55 istituti scolastici per il primo anno (a.s. 2024/25), con la possibilità di includere ulteriori istituzioni nei due anni successivi, in base alle indicazioni della Conferenza dei Servizi. La scuola capofila dell’iniziativa è l’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Ravanusa.

Incontro di avvio dell’Accordo

Il 14 novembre alle 10.30 si terrà un incontro di avvio presso l’Istituto Superiore Majorana di Palermo, in via Gerardo Astorino 56, presieduto dal Direttore Generale dell’USR Sicilia, e saranno presenti dirigenti scolastici (o loro delegati) interessati all’iniziativa, rappresentanti delle scuole della rete nazionale DialogicaMente e le associazioni aderenti all’accordo.

Percorso formativo per le scuole aderenti

Le scuole partecipanti beneficeranno di un percorso formativo strutturato in quattro fasi, curato dall’Università di Pisa e da CivicaMente-Dialogicamente:

1. Formazione per i dirigenti scolastici e lo staff

2. Formazione per i docenti partecipanti

3. Incontri formativi per gli studenti

4. Incontri formativi per i genitori

5. Incontri per le associazioni

Temi della formazione

Gli incontri formativi si concentreranno su temi come la consapevolezza partecipativa, le pratiche dialogiche, la facilitazione dei dialoghi tra docenti e famiglie e il coinvolgimento attivo degli studenti nella costruzione della comunità educante. Saranno anche promosse attività per sviluppare l’intelligenza emotiva e verranno introdotti processi di coaching per dirigenti e consigli di classe.

Manifesto della rete e adesione alla comunità educante

Le attività della rete si ispirano al Manifesto della Rete di Scuole Dialogiche, che incoraggia ogni individuo a partecipare attivamente nella costruzione di una cultura del dialogo. La rete, definendosi come una “unità polifonica” di intenti, mira a unire le energie dei singoli verso una cultura educativa collettiva.

Composizione della rete scolastica e partecipazione delle scuole

La rete sarà composta dalle scuole della rete regionale siciliana e da 55 istituti che aderiranno per il triennio 2024-2027. La selezione delle scuole rispetterà la distribuzione territoriale, e il numero di nuove adesioni sarà stabilito annualmente dalla Conferenza dei Servizi. La scuola capofila è stata individuata nell’Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa.

Modalità di partecipazione e accesso ai documenti

Per chi desidera partecipare all’incontro del 14 novembre, in presenza, è necessario compilare un modulo di adesione fornito dall’Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa, accessibile al link. Chi intende seguire l’evento a distanza potrà collegarsi tramite Microsoft Teams al seguente link. Il testo completo dell’accordo e ulteriori dettagli sono accessibili online al link dedicato dell’USR Sicilia.

Coinvolgimento dei dirigenti degli Ambiti Territoriali

L’Ufficio Scolastico Regionale invita inoltre i dirigenti degli Ambiti Territoriali a trasmettere questa comunicazione alle Scuole paritarie di loro competenza, al fine di garantire la massima diffusione dell’iniziativa.