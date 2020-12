Abruzzo, Marsilio: “Almeno fino al 10 dicembre resteremo zona rossa” Di

L’Abruzzo ha fatto “progressi molto significativi e ho chiesto al ministero di tenere conto di questo. Mi aspetto che stasera il ministro farà la sua nuova ordinanza, ma so già che la farà con decorrenza fino al 10. Rimane, però, un residuo di speranza”.

Così, a proposito del passaggio in zona arancione, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, indicando come data il 10 dicembre, cioè una settimana in più rispetto alla scadenza dell’ordinanza con cui aveva istituito la zona rossa.

Per Marsilio l’obiettivo delle interlocuzioni istituzionali ora è di anticipare e consentire ai negozi di riaprire in vista dell’8.