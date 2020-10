Abruzzo, didattica a distanza per tutte le scuole superiori, alunni con disabilità a scuola. ORDINANZA Di

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 92 che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui la didattica a distanza per le scuole superiori e l’università.

“Ho firmato l’ordinanza con la quale il Comitato tecnico scientifico regionale e il CREA sin da venerdì avevano suggerito l’opportunità di passare alla Didattica a Distanza per le scuole secondarie superiori (con esclusione dei disabili e di altre motivate situazioni di necessità), nel testo proposto e condiviso dall’Assessore alla Salute e dal Dipartimento. Una misura che si è resa necessaria per ridurre le situazioni di assembramento e di conseguente, potenziale, contagio.” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio,

Nell’ordinanza si prevede “dal 28 ottobre 2020 sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24 ottobre 2020 la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza e prevedendo che la didattica in presenza continui ad essere effettuata a vantaggio degli alunni a vario titolo portatori di disabilità ovvero in ragione di riconosciuta condizione di necessità”.

“La didattica in presenza nelle scuole secondarie superiori resterà garantita a tutti gli alunni a vario titolo portatori di disabilità, ovvero in ragione di riconosciuta condizione di necessità”.

Ha precisato l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, puntualizzando una specifica disposizione contenuta nell’ordinanza firmata oggi dal presidente Marsilio.

“Ho sollecitato l’introduzione di questa possibilità – ha rimarcato l’assessore – per rispondere alle particolari esigenze formative degli studenti più fragili, che potrebbero essere penalizzati maggiormente dalla didattica a distanza”.

ORDINANZA