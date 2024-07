Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU: quando potrò iscrivermi? Ci sarà selezione? In quali Università la mia classe di concorso? Tutte le info utili Di

Ieri, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha emesso il decreto numero 620, che stabilisce le linee guida per l’attivazione dei programmi universitari e accademici per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno accademico 2023/2024. Il decreto autorizza 51.753 posti nei programmi accreditati in varie istituzioni universitarie e accademiche di riferimento.

Come si accede

Ogni aspirante partecipante può presentare una sola domanda per i percorsi di formazione riferiti alla stessa classe di concorso e in una unica istituzione accademica. In caso il numero delle domande superi i posti disponibili, i criteri di ammissione a questi percorsi saranno determinati secondo quanto specificato nell’Allegato B, che è parte essenziale e integrante del decreto. Sulla base dei titoli posseduti, a partire dal voto del titolo di accesso, sarà elaborata una graduatoria. La precedenza sarà assegnata ai riservisti e qualora le richieste fossero superiori si posti disponibili saranno applicati i criteri presenti nell’allegato A del Decreto Ministeriale n. 620 del 22-04-2024

Sono titoli valutabili anche:

Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso. Massimo 5 punti complessivi

Master universitari e accademici di secondo livello. Massimo 2 punti complessivi

Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Massimo 4 punti complessivi

Dottorato di ricerca. Massimo 6 punti complessivi

Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 e C2. Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti

complessivi

complessivi Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado. Massimo 6 punti

Consegui certificazione linguistica C1

La quota di riserva

E’ prevista una quota di riserva

per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, anche non continuativi (e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso ;

(e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), ; per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis;

per i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

La riserva di posti è pari

per il primo ciclo, al 45% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM (il 5% è

riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni)

Quando mi potrò iscrivere?

Sono le Università attraverso l’emanazione dei bandi a fornire indicazioni

Quali corsi saranno attivati

60 CFU destinati a laureati o iscritti alla magistrale, per acquisire l’abilitazione ad una classe di concorso I requisiti di accesso

30 CFU**

36 CFU destinato a laureati che hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022

** Saranno attivate varie tipologie di corsi da 30 CFU

Percorso di 30 cfu (All. 2 DPCM 4 agosto 2023) destinato ai vincitori del concorso DDG n. 2575/2023 (accesso con i tre anni di servizio)

Percorso da 30 CFU per chi ha svolto servizio di insegnamento per almeno 3 anni negli ultimi 5, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso, e coloro che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis

Percorso da 30 cfu (All. 3 DPCM 4 agosto 2023) per laureati che non hanno acquisito i 24 CFU. I 30 CFU permetteranno l’accesso al concorso previsto ad ottobre. I successivi 30 verranno conseguiti dopo la vincita del concorso

Percorso da30 cfu (Art. 13 comma 2 del DPCM) destinato a chi è già abilitato per altra classe di concorso/altro grado o in possesso di specializzato su sostegno.

Modalità svolgimento dei percorsi abilitanti

Per l’anno accademico 2023/2024, i programmi di formazione iniziale universitari e accademici possono essere condotti, ad eccezione delle attività pratiche come tirocini (pari a 12 ore) e laboratori, attraverso modalità telematiche sincrone. Questa modalità è permessa purché non superi il 50% dell’intero percorso formativo.

Per poter accedere alla prova finale, è richiesta la partecipazione ad almeno il 70% delle attività formative previste per ciascun modulo del percorso

Costo

Il costo massimo complessivo non può superare l’importo di euro 2.500

I posti disponibili

Il fabbisogno fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito è stato espresso su base regionale e per classe di concorso. I posti sono stati rapportati all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche. L’autorizzazione finale è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margine di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.

Il Ministero allegato al Decreto la quantità di posti divisi per Regione e classe di concorso in un unico file.

Le nostre elaborazioni

Per facilitare la consultazione, abbiamo raccolto i dati per Regione (in ogni file troverete l’Università, la classe di concorso e i posti attivati) e per classe di concorso (in ogni file troverete le Università in cui sono stati attivati i posti e il numero di posti attivati). I dati di seguito sono frutto di elaborazione e potenzialmente soggetti ad errori, vanno quindi controllati tramite il file originale fornito dal Ministero.

Scarica i posti per Regione

Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Emilia_Romagna – Friuli_Venezia_Giulia – Lazio – Liguria – Lombardia – Marche – Molise – Piemonte – Puglia – Sardegna – Sicilia – Toscana – Trentino_Alto_Adige – Umbria – Veneto

Scarica i posti per classe di concorso

Classe_A001FI_Abilitazione_Data

Classe_A002-FI_Abilitazione_Data

Classe_A003-FI_Abilitazione_Data

Classe_A004-FI_Abilitazione_Data

Classe_A005-FI_Abilitazione_Data

Classe_A007-FI_Abilitazione_Data

Classe_A008-FI_Abilitazione_Data

Classe_A009-FI_Abilitazione_Data

Classe_A010-FI_Abilitazione_Data

Classe_A011-FI_Abilitazione_Data

Classe_A012-FI_Abilitazione_Data

Classe_A013-FI_Abilitazione_Data

Classe_A014-FI_Abilitazione_Data

Classe_A015-FI_Abilitazione_Data

Classe_A016FI_Abilitazione_Data

Classe_A017FI_Abilitazione_Data

Classe_A018F1_Abilitazione_Data

Classe_A018FI_Abilitazione_Data

Classe_A019-FI_Abilitazione_Data

Classe_A020-FI_Abilitazione_Data

Classe_A021-FI_Abilitazione_Data

Classe_A022-FI_Abilitazione_Data

Classe_A023-FI_Abilitazione_Data

Classe_A026-FI_Abilitazione_Data

Classe_A027-FI_Abilitazione_Data

Classe_A028-FI_Abilitazione_Data

Classe_A029-FI_Abilitazione_Data

Classe_A030-FI_Abilitazione_Data

Classe_A031-FI_Abilitazione_Data

Classe_A032-FI_Abilitazione_Data

Classe_A033-FI_Abilitazione_Data

Classe_A034-FI_Abilitazione_Data

Classe_A035-FI_Abilitazione_Data

Classe_A036-FI_Abilitazione_Data

Classe_A037-FI_Abilitazione_Data

Classe_A039-FI_Abilitazione_Data

Classe_A040-FI_Abilitazione_Data

Classe_A041-FI_Abilitazione_Data

Classe_A042-FI_Abilitazione_Data

Classe_A043FI_Abilitazione_Data

Classe_A044FI_Abilitazione_Data

Classe_A045FI_Abilitazione_Data

Classe_A046F1_Abilitazione_Data

Classe_A046FI_Abilitazione_Data

Classe_A047FI_Abilitazione_Data

Classe_A048FI_Abilitazione_Data

Classe_A049FI_Abilitazione_Data

Classe_A050FI_Abilitazione_Data

Classe_A051FI_Abilitazione_Data

Classe_A052-FI_Abilitazione_Data

Classe_A053-FI_Abilitazione_Data

Classe_A054-FI_Abilitazione_Data

Classe_A059-FI_Abilitazione_Data

Classe_A060-FI_Abilitazione_Data

Classe_A061-FI_Abilitazione_Data

Classe_A062-FI_Abilitazione_Data

Classe_A063-FI_Abilitazione_Data

Classe_A064-FI_Abilitazione_Data

Classe_A065-FI_Abilitazione_Data

Classe_A070-FI_Abilitazione_Data

Classe_AA24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AA25-FI_Abilitazione_Data

Classe_AA55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AA56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AB24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AB25-FI_Abilitazione_Data

Classe_AB55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AB56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AC24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AC25-FI_Abilitazione_Data

Classe_AC55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AC56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AD24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AD25-FI_Abilitazione_Data

Classe_AD55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AD56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AE24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AE55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AE56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AF55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AF56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AG55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AG56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AH55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AH56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AI24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AI55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AI56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AJ24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AJ55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AJ56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AK24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AK55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AK56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AL24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AL55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AL56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AM24-FI_Abilitazione_Data

Classe_AM55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AM56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AN55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AN56-FI_Abilitazione_Data

Classe_AO55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AP55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AQ55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AR55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AS55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AT55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AU55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AV55-FI_Abilitazione_Data

Classe_AW55-FI_Abilitazione_Data

Classe_B003-FI_Abilitazione_Data

Classe_B004-FI_Abilitazione_Data

Classe_B006-FI_Abilitazione_Data

Classe_B007-FI_Abilitazione_Data

Classe_B011-FI_Abilitazione_Data

Classe_B012-FI_Abilitazione_Data

Classe_B013-FI_Abilitazione_Data

Classe_B015-FI_Abilitazione_Data

Classe_B016-FI_Abilitazione_Data

Classe_B017-FI_Abilitazione_Data

Classe_B018-FI_Abilitazione_Data

Classe_B020-FI_Abilitazione_Data

Classe_B021-FI_Abilitazione_Data

Classe_B022-FI_Abilitazione_Data

Classe_B023-FI_Abilitazione_Data

Classe_B026-FI_Abilitazione_Data

Classe_BA02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BB02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BC02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BD02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BE02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BI02-FI_Abilitazione_Data