Abilitazione al Cloud scuole: avviso in scadenza il 10 febbraio. Le iniziative del Ministero per gli istituti che non hanno aderito Di

Scade il 10 febbraio l’Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole – dicembre 2022. Per raggiungere gli obiettivi del PNRR il Ministero comunica che sono state avviate delle iniziative gestite dal Dipartimento per la trasformazione digitale, per la messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche statali dei Team territoriali di esperti, al fine di supportarle e accompagnarle nel processo di adesione all’Avviso.

I riferimenti degli Area Manager del Dipartimento per la trasformazione digitale e dei relativi Team, a cui le Istituzioni scolastiche possono scrivere per richiedere supporto:

• Team Territoriale Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria): Adelaide Ramassotto – [email protected]

• Team Territoriale Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna): Marco Rimoldi – [email protected]

• Team Territoriale Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna): Sandro Piana – [email protected]

• Team Territoriale Sud-Est (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata): Alberto Giaccari – [email protected]

• Team Territoriale Sud-Ovest (Campania, Calabria, Sicilia): Michele Vitiello – [email protected]

Giovedì 19 gennaio alle 10 si terrà un webinar.

Nota Ministero