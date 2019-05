Abilitati BC02: chiediamo cattedre per essere stabilizzati

Inviato da Maria Cristina Pla Garcia – Siamo un gruppo di docenti ITP della scuola secondaria di II grado, abilitati dal 2014 nella classe di concorso BC02 (conversazione in lingua spagnola).

Insegniamo da molti anni senza che ci siano stati concorsi per poterci stabilizzare, in alcuni casi più di 15 anni nei Licei linguistici della regione Lombardia, sempre con contratti a tempo determinato.

Lo scorso dicembre abbiamo superato il Concorso riservato svoltosi a Vicenza e attualmente siamo in GM (graduatoria di merito) in attesa di essere immessi in ruolo e di superare l’anno di prova.

La problematica della nostra classe di concorso è che ci sono solo degli spezzoni di cattedre perché difficilmente ci sono 18 classi di spagnolo in un liceo, pur essendoci gli spezzoni consolidati. Siamo condannati a rimanere precari a vita, già una collega da precaria ha raggiunto la pensione.

CHIEDIAMO

La formazione di cattedre COE per la nostra classe BC02 unendo più scuole del territorio, oppure il completamento con ore di potenziamento fino al raggiungimento delle 18 ore, a parità di quanto già fatto in altre classi di concorso (francese e tedesco).

Tutto questo favorirebbe la continuità didattica, la stabilizzazione dei precari storici e potrebbe aiutare all’internazionalizzazione e/o allo svolgimento di numerosi progetti in caso di completamento con ore di potenziamento.