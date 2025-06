Abbinare formazione scolastica e conoscenza del paesaggio nazionale. Si conclude dopo 8 mesi il progetto “Strade maestre-un anno di scuola in cammino”. L’esperienza diventerà una serie tv Rai Di

Il progetto nazionale Strade maestre – un anno di scuola in cammino ha concluso il suo percorso con l’arrivo a Trieste degli studenti partecipanti. L’iniziativa ha proposto un’esperienza formativa che ha affiancato l’apprendimento tradizionale con un viaggio a piedi lungo l’intera penisola, per una distanza complessiva di mille chilometri e della durata di otto mesi. Il gruppo, partito da Orvieto a settembre, ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia all’inizio di maggio, dove ha terminato il cammino con una visita al palazzo della Regione.

Apprendere camminando

Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle Autonomie locali, ha espresso apprezzamento per l’esperienza vissuta dagli studenti, sottolineando come il progetto abbia offerto l’opportunità di imparare attraversando ambienti naturali e urbani, anziché rimanere confinati all’interno delle aule scolastiche. Nel suo intervento ha ringraziato le guide ambientali e gli insegnanti coinvolti, ma soprattutto gli studenti, che si sono messi alla prova in un contesto educativo non convenzionale.

“La forza di questo progetto educativo sta nell’abbinare alla formazione scolastica l’esperienza di camminare per otto mesi per tutta l’Italia” – ha detto Roberti – “affrontando ogni condizione ambientale e sperimentando sulla propria pelle il contatto diretto con i territori e le persone”.

L’ultima tappa in Friuli Venezia Giulia

Durante la permanenza in Friuli Venezia Giulia, il gruppo ha visitato luoghi di interesse storico, artistico e naturalistico e Roberti ha già comunicato la disponibilità della sua Regione ad ospitare l’avvio della prossima edizione del progetto. Nel corso del cammino, sono state realizzate riprese video che per documentare l’intero viaggio e il materiale diventerà una serie televisiva in sei episodi, che sarà trasmessa dalla Rai, con l’obiettivo di raccontare il valore educativo e umano di questa iniziativa.