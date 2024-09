Abbandono scolastico al 16,2% in Alto Adige, l’assessore Achammer: “Dati non corrispondono a realtà, non si tiene conto degli apprendisti” Di

Recentemente, un istituto di ricerca economica di Mestre ha pubblicato uno studio sui tassi di abbandono scolastico in Italia, utilizzando dati Istat ed Eurostat. Tra le regioni con il tasso più alto di persone che non hanno proseguito gli studi dopo la scuola secondaria di primo grado, figurano la Sardegna (17,3%), la Sicilia (17,1%) e l’Alto Adige (16,2%).

L’assessore provinciale all’Istruzione di Bolzano, Philipp Achammer, contesta la correttezza di questi dati.

“Questi dati non corrispondono alla realtà”, sottolinea l’assessore: “Questa lista non tiene conto di una categoria importante che esiste in Alto Adige e non nel resto del Paese: gli apprendisti. Dal punto di vista dello Stato italiano, essi hanno un contratto di lavoro puro e vengono quindi conteggiati come giovani che hanno abbandonato la scuola, soprattutto durante il periodo di apprendistato. Si tratta di un’indagine completamente falsata. In Alto Adige l’apprendistato ha una struttura duale. Ciò significa che l’apprendista viene formato sia sul posto di lavoro che nelle scuole professionali. L’iscrizione alla scuola professionale avviene automaticamente quando l’apprendista si iscrive all’ufficio di collocamento. L’apprendista non è quindi un giovane che ha abbandonato la scuola e non può essere conteggiato come tale”.

