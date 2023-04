Abbandonata una tartaruga nel giardino di una scuola elementare: è caccia al responsabile Di

Una tartaruga è stata abbandonata in un giardino di una scuola primaria di Milano. Per questo motivo, il pm ha aperto un’inchiesta per abbandono di animali.

Come segnala MilanoToday, avvertiti della presenza della tartaruga, sul posto erano intervenuti i carabinieri del gruppo forestale della Lombardia, che l’avevano sequestrata e messa in salvo portandola ad un vicino centro di recupero animali selvatici.

Ad accorgersi dell’animale in giardino una collaboratrice scolastica che ha dato l’allarme. Si cerca adesso di risalire al responsabile dell’abbandono, che rischia l”arresto fino a un anno o un ammenda che va da 1000 a 10 mila euro.