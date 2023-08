AAA cercasi DSGA, Anquap: “Inizia la ‘caccia al tesoro’. Dal 1° settembre scoperti 2.507 posti” Di

“Come da qualche anno a questa parte, in questo periodo, ci risiamo: inizia per gli Ambiti territoriali la “caccia al tesoro”. Eh sì, non è uno scherzo, i DSGA sono diventati un tesoro, raro ed introvabile”: così Anquap in una nota.

Nella nota i dati sui posti scoperti per Direttori SGA dal 1° settembre 2023: 2.507 unità, con situazioni particolarmente critiche in Lombardia (-644), Lazio (-246), Veneto (-237), Emilia Romagna (-200), Sicilia (-173), Piemonte (-154), Puglia (-144), Calabria (-118), Toscana (-106) e Sardegna (-98).

“Quindi – sottolinea – mentre da una parte gli uffici territoriali si adoperano con interpelli su ogni Provincia per intercettare qualche “anima disponibile” a fare le funzioni di DSGA, dall’altra parte l’ufficio centrale (Ministero) tace sulla procedura concorsuale relativa che potrebbe, almeno parzialmente (immissioni autorizzate a.s. 2023/2024 n. 938) coprire la vacanza di 2.507 unità“.

“Interpelli che dureranno fino ad autunno inoltrato, se presumibilmente si ripeterà quanto già accaduto negli anni passati, ma evidentemente non si tiene conto dell’esperienza pregressa (a proposito di tesori)” conclude.