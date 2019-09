A Varese, la prima scuola green della Lombardia

All’indomani della manifestazione globale dei giovani del Fridays For Future, la Lombardia ha inaugurato la prima scuola della regione a impatto zero.

L’edificio che ospita la “Silvio Pellico” si trova a Varese e l’annuncio di questo primato territoriale è stato dato dal sindaco della città, Davide Galimberti, durante il taglio del nastro per l’inaugurazione della scuola rinnovata.

“Occorre valorizzare le scuole di quartiere” ha detto il primo cittadino a Varesenews. “Regione Lombardia e Unione Europea – ha incalzato Galimberti – sanno che i fondi che arrivano a Varese vengono spesi bene e in tempi brevi. Oggi annunciamo un nuovo obiettivo e chiediamo, come abbiamo fatto per la Pellico, la collaborazione di tutte le istituzioni per poter realizzare un progetto serio, innovativo e credibile che vada a riqualificare una nuova scuola di quartiere“.

Il progetto del Sindaco sulle scuole green non si ferma a questo edificio. In cantiere c’è già la progettazione e il progetto per reperire fondi da destinare alla riqualificazione della scuola di San Fermo.