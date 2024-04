A Trieste, un flash mob con maxi tovaglia (lunga 90 metri) per donare cibo ai poveri: l’idea degli studenti per la Settimana Sociale Di

Un pranzo fraterno per sensibilizzare sul tema della povertà e della condivisione. È questo il messaggio del flash mob organizzato dagli studenti di Trieste in piazza Unità d’Italia, in occasione della 50ª Settimana Sociale dei cattolici in Italia.

Poco dopo le 13 di giovedì 11 aprile, oltre mille ragazzi hanno srotolato una maxi tovaglia lunga 90 metri e larga 1,80, composta da stoffe di scarto donate dagli stessi studenti. Un simbolo di partecipazione e di impegno per la costruzione di una società più giusta e solidale.

Un pranzo condiviso e generi alimentari donati

Seduti ai due lati della tovaglia, i ragazzi hanno consumato un pranzo veloce, donando poi generi alimentari alle famiglie indigenti. La tovaglia, cucita da circa duemila studenti, rappresentava un mosaico di storie e di esperienze personali.

C’erano lembi di vestaglia della nonna, vecchie felpe, pezzi di vela e stoffe provenienti dall’Africa. Ogni frammento di tessuto portava con sé un significato profondo, un segno di condivisione e di speranza.

Democrazia e partecipazione al centro della Settimana Sociale

L’iniziativa è stata promossa dal laboratorio Scienza e fede della Diocesi di Trieste per richiamare il tema della Settimana Sociale: “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”.

“C’è anche un’altra metafora”, ha osservato il vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi, presente in piazza per salutare i giovani. “Questa potrebbe essere la tovaglia di un altare che ci dice che Dio vuole che a questa mensa possano accedere tutti. Noi possiamo essere quella mano di Dio che vuole arrivare a tutti, condividendo con tutti”.