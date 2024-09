A Torino la prima scuola intitolata a Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo a 14 anni Di

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di intitolazione dell’istituto comprensivo di Torino a Carolina Picchio, la quattordicenne di Novara che nel 2013 si tolse la vita dopo essere stata vittima di cyberbullismo. Si tratta del primo istituto scolastico dedicato alla sua memoria, una decisione che ha preso vita grazie all’iniziativa degli studenti stessi.

L’istituto è l’unico in Piemonte ad aver vinto il bando promosso dalla “Fondazione Carolina Picchio”. La fondazione, istituita dal padre Paolo Picchio, è nata per raccogliere il messaggio lasciato da Carolina e promuovere un uso consapevole e sicuro della rete tra i giovani. Paolo Picchio, presente alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i ragazzi sul peso delle parole.

La tragedia di Carolina

Carolina decise di togliersi la vita dopo che un video, girato da alcuni suoi compagni durante una festa in cui era stata fatta ubriacare, venne diffuso sul web. Sei minorenni coinvolti nella vicenda – ricorda Torino cronaca – sono stati processati e condannati per istigazione al suicidio. Il messaggio d’addio di Carolina, “Le parole fanno più male delle botte”, continua a essere un monito per riflettere sul potere distruttivo del linguaggio online.