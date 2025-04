A scuola approfondimenti sul Cantico delle Creature, l’annuncio di Valditara: “San Francesco insegna a guardare il mondo con gratitudine e rispetto” Di

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha definito come un “passo concreto verso un’istruzione che riscopre le radici della nostra storia e che forma cittadini consapevoli” l’approvazione unanime della VII Commissione della Camera sulla risoluzione Latini, che impegna le scuole a promuovere percorsi di approfondimento sul Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, con l’obiettivo di trasmettere i valori universali dell’opera alle nuove generazioni.

Il Ministro ha sottolineato che, nell’anno dell’Ottavo Centenario dalla composizione del Cantico delle Creature, questo testo torna a essere protagonista nelle scuole italiane. Valditara ha evidenziato come il Cantico rappresenti una “pietra miliare della nostra letteratura e reca un messaggio straordinariamente attuale. San Francesco ci insegna a guardare il mondo con gratitudine e rispetto, riconoscendo nella natura un dono prezioso di cui prenderci cura”.

L’annuncio è stato dato durante il concerto del Maestro Uto Ughi, svoltosi nella Basilica Papale di San Francesco in Assisi, in occasione dell’evento inaugurale del progetto Uto Ughi per i Giovani.

Latini: “Un grande risultato”

“Un grande risultato” scrive sui social Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, prima firmataria della risoluzione.

“Nel 2025 celebreremo gli 800 anni dalla sua stesura e con questa iniziativa vogliamo coinvolgere gli studenti, permettendo loro di riscoprirne il valore e l’attualità.

Un passo importante per tramandare alle nuove generazioni il patrimonio culturale e morale di San Francesco, Santo Patrono d’Italia“.

Frassinetti: “I giovani si appassioneranno”

“Con questo atto si impegnano le scuole italiane a promuovere percorsi di approfondimento sul Cantico delle Creature, opera fondamentale di San Francesco d’Assisi, affinché vengano tramandati i valori universali alle nuove generazioni. Il tutto è ancora più significativo perché ricorre l’ottavo Centenario dalla sua composizione. Il cantico delle Creature è un’opera molto attuale che guarda alla natura, all’ambiente ed a tutti gli esseri viventi, compresi gli animali” dichiara il sottosegretario all’istruzione e al merito, Paola Frassinetti.

“Sono certa che i nostri giovani si appassioneranno nell’approfondimento di quest’opera che inciderà sulle loro sensibilità” conclude Frassinetti.