A Scuola di OpenCoesione: ecco le scuole ammesse al progetto, il 74% nel Mezzogiorno Di

Con avviso del 7 novembre il Ministero dell’Istruzione trasmette l’elenco delle scuole ammesse al progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’anno scolastico 2022/23. Complessivamente risultano ammessi 184 team (classi o gruppi di classi), di cui il 26% nel Centro-Nord e il 74 % nel Mezzogiorno, corrispondenti a 146 istituzioni scolastiche.

In virtù di specifici Accordi di collaborazione con le Regioni Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Toscana, risultano ammessi 17 team in Calabria, corrispondenti a 14 istituzioni scolastiche, 41 team in Campania, corrispondenti a 30 istituzioni scolastiche,8 team in Sardegna, corrispondenti a 5 istituzioni scolastiche, 41 team in Sicilia, corrispondenti a 28 istituzioni scolastiche e 7 team in Toscana, corrispondenti a 7 istituzioni scolastiche.

Quest’anno entrano a regime le sperimentazioni del modello ASOC condotte durante lo scorso anno scolastico:

– possibilità di svolgere il percorso in lingua inglese monitorando un progetto finanziato da risorse europee per la coesione;

– estensione del percorso didattico al ciclo di istruzione secondaria di primo grado;

– attivazione di gemellaggi tra scuole secondarie di secondo grado italiane e analoghi istituti di Paesi europei interessati dai programmi della Cooperazione territoriale europea in Italia.

Avviso ed elenco