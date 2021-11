A Scuola di Open Coesione 2021/22: ecco le scuole ammesse. Il 78% nel Mezzogiorno Di

Il ministero dell’Istruzione comunica le Istituzioni scolastiche ammesse a partecipare al progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’anno scolastico 2021-2022. Complessivamente risultano ammessi 213 team (classi o gruppi di classi), di cui il 22% nel Centro-Nord e il 78% nel Mezzogiorno.

Sulla base di accordi di collaborazione fra ASOC e le Regioni Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Toscana, risultano ammessi 22 team in Calabria, corrispondenti a 15 istituzioni scolastiche, 49 team in Campania, corrispondenti a 28 istituzioni scolastiche, 14 team in Sardegna, corrispondenti a 8 istituzioni scolastiche, 41 team in Sicilia, corrispondenti a 25 istituzioni scolastiche e 6 team in Toscana, corrispondenti a 5 istituzioni scolastiche.

