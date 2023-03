A scuola di Ambiente con il Museo A come Ambiente – MAcA

Il Museo A come Ambiente – MAcA di Torino, primo museo europeo interamente dedicato alle tematiche ambientali, offre la possibilità di sperimentare in prima persona e confrontarsi su temi quali l’energia, il riciclo dei materiali, l’acqua, i trasporti e l’alimentazione. Una grande full immersion nell’ambiente a 360°.

Il Museo ha nell’interattività la sua caratteristica principale: esperimenti, osservazioni, laboratori e percorsi guidati sono gli elementi di un viaggio che mescola gioco e sperimentazione, sviluppando originali commistioni tra didattica, spettacolarità e intrattenimento.

Gli spazi museali si articolano su 3 padiglioni (Edificio 37, Padiglione Verde e Padiglione Guscio) a cui si aggiungono uno spazio verde interno e una terrazza. Le sezioni sono pensate per ridurre ulteriormente la distanza tra scienza e visitatori.

Tutto inizia da A

La rivoluzione verde che stiamo vivendo è una grande sfida, una sfida che possiamo e dobbiamo affrontare tutti insieme. Una sfida che ci vuole tutti uniti, una sfida dove ognuno di noi può fare la sua parte, ognuno di noi può portare il proprio messaggio di sostenibilità, ognuno di noi può fare la differenza.

Insieme possiamo affrontare il cammino sulla strada della sostenibilità necessario al nostro Pianeta.

Qui al Museo A come Ambiente – MAcA abbiamo fatto nostra questa filosofia e proponiamo a docenti e studenti un viaggio nel cuore dell’ambiente fatto di divertimento e di scoperta.

Grazie alla possibilità di accedere ad iniziative in presenza e a distanza, con tariffe sempre alla portata di tutti, il MAcA si propone come nodo di una rete di informazione, fonte di ispirazione di comportamenti virtuosi e occasione di incontro e condivisione.

OFFERTA DIDATTICA

I nostri laboratori, in presenza e a distanza, sono pensati per accompagnare studenti e docenti in modo innovativo e divertente, con lo scopo di informare i cittadini di domani su comportamenti e abitudini più consapevoli e responsabili.

Imparare ed insegnare la sostenibilità non è mai stato così coinvolgente.

STRUTTURA DELL’OFFERTA DIDATTICA

L’offerta didattica del MAcA è strutturata secondo le seguenti modalità.

Aree tematiche: percorsi di visita interattiva nelle aree espositive del Museo (Acqua, Scarti, Energia, Alimentazione).

Laboratori scientifici: attività didattica laboratoriale.

Laboratori di educazione civica ambientale: laboratori per pensare al nostro ruolo di cittadini nei confronti dell’ambiente.

La Fabbrica delle Idee (circolari): costruiamo nuovi oggetti, allungandone il ciclo di vita.

Didattica a distanza: attività didattica laboratoriale on line o di visita da remoto

Visite agli impianti: visite guidate presso centri di ricerca e impianti produttivi dei soci del Museo A come Ambiente.

È possibile consultare il Libretto Didattico nell’area SCUOLE del sito.

Sono inoltre disponibili risorse didattiche scaricabili nella sezione “Strumenti per insegnare e imparare” su www.acomeambiente.org

Ciascuna attività è gestita da un Pilot, un animatore scientifico. Le attività in presenza hanno durata di un’ora e mezza, quelle a distanza di 45 minuti. Alla visita di un’area tematica è possibile abbinare altre attività e altri percorsi, così da rendere l’esperienza una grande full immersion nell’ambiente.

STORIE SOCIALI

Noi del MAcA guardiamo da sempre alla diversità come un valore aggiunto, vogliamo che il nostro Museo sia accessibile a Tutti, nessuno escluso. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di facilitare la visita dei nostri spazi a tutte le persone, bambini o adulti, affette da disabilità intellettiva.

Per fare questo abbiamo iniziato a scrivere le nostre “Storie Sociali”, scaricabili sul sito del Museo.

Il MAcA a Didacta Italia 2023

Passa allo stand del MAcA, tra exhibit, esperimenti e attività immergiti in un viaggio all’insegna della scienza e della sostenibilità ambientale. Il MAcA organizza inoltre tre momenti laboratoriali dedicati a chi intende approfondire le proprie conoscenze sulla didattica partecipata e sulla comunicazione delle tematiche scientifiche e ambientali.

Scopri gli appuntamenti sul sito della fiera.

CONTATTI

Indirizzo: Corso Umbria, 90 – 10144 Torino (TO)

Tel.: 011 0702535

Email: [email protected]

Web: www.acomeambiente.org

PREZZI

Visita ad un’area tematica: 5,50 euro

Laboratorio: 6 euro

Area tematica + Laboratorio: 11 euro

Didattica a distanza: 35 euro

Il programma completo delle attività didattiche, è consultabile sul sito: www.acomeambiente.org

