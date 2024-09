Maturità 2024, a Palermo gruppo di maturandi canta “Notte prima degli Esami” e ricevono un gavettone di vernice diluita Di

Una tradizione studentesca si è trasformata in un increscioso episodio martedì sera a Palermo. Un gruppo di diplomandi, una quarantina circa provenienti da diverse scuole, aveva deciso di esorcizzare l’ansia per gli imminenti esami di maturità inscenando la consolidata tradizione della “notte prima degli esami”.

Come segnala il Giornale di Sicilia, poco dopo le 22, i giovani hanno iniziato a girare per le strade del centro cantando l’iconico motivetto, facendo tappa davanti ai rispettivi istituti dove questa mattina sarebbero iniziati gli esami. Un rito scaramantico per gli studenti, ma che non è stato ben accolto da alcuni residenti della zona, nei pressi della succursale del Liceo Garibaldi.

Dai balconi sovrastanti la strada sono iniziate a piovere secchiate d’acqua sui ragazzi festanti. Un gesto che in un primo momento poteva essere interpretato come un semplice “gavettone” di scherno, se non fosse che dopo l’acqua è arrivata anche una secchiata di vernice diluita.

Molti studenti si sono ritrovati sporchi e macchiati di vernice dalla testa ai piedi, con indumenti e scarpe irrimediabilmente rovinati. “Non era neanche un orario tale da recare particolare fastidio” hanno commentato amareggiati i ragazzi, denunciando l’accaduto sui social “la nostra piccola performance sarebbe finita ben prima delle 23″.