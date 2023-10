A Padova studente si presenta a scuola vestito da nazista per Halloween: premiato per originalità del costume Di

Decisamente sconcertante quanto accaduto a Padova. Secondo quanto segnala Il Gazzettino, durante la celebrazione della festa di Halloween in una nota scuola privata, un allievo ha scelto di indossare una divisa della Wehrmacht, le forze armate naziste, esibendo apertamente simboli di odio come l’aquila e la svastica nazista.

Tale gesto ha suscitato un’indignazione generalizzata, portando alla redazione di una lettera di denuncia da parte delle comunità ebraiche di Venezia e Padova, indirizzata al preside dell’istituto, al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al presidente del Veneto Luca Zaia e alla presidente di UCEI Noemi Di Segni.

La lettera esprime profondo disappunto per l’accaduto, sottolineando come tali comportamenti siano inaccettabili in un ambiente educativo che dovrebbe promuovere l’educazione alla civile convivenza. L’episodio assume una connotazione ancora più grave considerando che l’allievo sia stato premiato per l’originalità del costume, legittimando in questo modo l’ideologia nefasta rappresentata dalla divisa indossata.

La critica rivolta al preside è severa. Si parla di un atteggiamento di acquiescenza irrimediabile, che mina il clima di rispetto e tolleranza che dovrebbe caratterizzare il contesto scolastico. La lettera suggerisce poi una seria riflessione da parte dell’intera comunità scolastica, proponendo l’invito di un rappresentante della Comunità Ebraica di Padova e di rappresentanti di tutte le altre categorie di persone (omosessuali, sinti, diversamente abili ecc.) che furono vittime del nazismo, per un confronto costruttivo e una presa di coscienza collettiva sui valori fondamentali di umanità e rispetto reciproco.