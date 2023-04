A Milano quasi 4mila domande di mobilità presentate. Sindacati in allarme: “Tanti vogliono tornare a casa, ma troppe cattedre vacanti” Di

In Lombardia, secondo quanto segnala Il Giorno, i docenti hanno presentato complessivamente 12.900 richieste di mobilità, di cui 3.900 solo a Milano.

Il segretario Cisl Scuola Milano, Massimiliano Sambruna, ha spiegato che il numero di domande accolte sarà noto il 24 maggio e che, in base ai pensionamenti, si potrà avere un’idea del fabbisogno per il prossimo anno. Sambruna ha evidenziato i problemi strutturali delle scuole milanesi, ricordando che quest’anno, solo nella provincia di Milano, sono stati assunti 14.000 supplenti per coprire posti vacanti da stabilizzare.

Nell’estate 2022, in Lombardia, sono state effettuate solo 4.690 nomine in ruolo, rispetto alle oltre 22.000 autorizzate. Ci sono ancora otto concorsi aperti, che si chiuderanno il 30 maggio, e si attendono gli esiti per comprendere il numero di posti rimasti vacanti.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un piano di assunzioni di insegnanti a tempo indeterminato per il 2023/24, insieme ad una procedura concorsuale ad hoc per gli insegnanti che abbiano maturato 36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari.

Tuttavia, il segretario Sambruna ha espresso preoccupazione riguardo ai tempi stretti per l’avvio di un concorso e per le immissioni in ruolo entro il 31 luglio, considerando che siamo ad aprile. Sambruna ha anche sollevato l’importante questione della stabilizzazione degli insegnanti di sostegno, in risposta all’aumento costante delle richieste di supporto. Il sindacalista ha sottolineato che, nonostante il numero di contratti a tempo indeterminato autorizzati lo scorso anno, solo il 20% dei posti disponibili è stato coperto.