A Lecce muore studentessa di 15 anni, docenti e compagni di classe sconvolti: "Ragazza modello, responsabile, studiosa e in situazione di pieno equilibrio"

Una tragedia ha colpito la città di Lecce, dove una studentessa di 15 anni è morta, dopo aver ingerito un mix di farmaci, probabilmente una dose eccessiva di colchicina, un farmaco potenzialmente letale. La madre ha condiviso il suo dolore e la sua versione dei fatti sui social media, escludendo l’ipotesi del suicidio.

Secondo il racconto della madre, come segnala il Quotidiano di Puglia, Eva soffriva di dolori mestruali ed era stressata per lo studio. Avrebbe assunto paracetamolo e, per errore, colchicina, scambiandola per melatonina, un integratore che assumeva abitualmente. “La colchicina si trasforma in un veleno potentissimo, per il quale purtroppo non esiste antidoto”, ha spiegato la madre, aggiungendo che l’effetto devastante si manifesta dopo 24 ore dall’assunzione. Eva è stata ricoverata prima a Lecce e poi a Bari, dove purtroppo è deceduta tre giorni dopo l’ingestione dei farmaci.

La scuola ha rilasciato un comunicato in cui esprime il proprio cordoglio per la morte della studentessa e assicura che sta collaborando con le autorità per chiarire le circostanze dell’incidente: “Usciamo da una pandemia che li ha messi a dura prova, e a questa aggiungiamo i social, che non sempre offrono una visione coerente della realtà”, spiega il preside. “La scuola è la seconda agenzia educativa dopo la famiglia, ma noi possiamo solo osservare e segnalare eventuali comportamenti anomali. Che probabilmente non vanno tirati in ballo nella tragedia, studentessa irreprensibile forse vittima di un incidente, non di un atto autolesionistico, come dice la sua mamma: come possiamo noi dire che non sia vero?”

La vicenda ha scosso profondamente la comunità scolastica leccese, lasciando un vuoto incolmabile tra i compagni di classe e gli insegnanti di Eva. Le indagini chiariranno le circostanze del decesso, ma la perdita di una giovane vita rimane una tragedia difficile da accettare.