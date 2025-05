A Camerino inaugurata la nuova scuola “Ugo Betti”, un simbolo di rinascita post-sisma. Un progetto da 15 milioni di euro per 535 studenti Di

Completati i lavori dell’istituto comprensivo “Ugo Betti” di Camerino, dopo lo sblocco del cantiere avvenuto due anni fa grazie all’intervento del Commissario straordinario Guido Castelli, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Sindaco Roberto Lucarelli.

La nuova struttura, del valore di 15 milioni di euro, sorge su un’area di quasi 9mila metri quadrati in via Madonna delle Carceri e può accogliere fino a 535 alunni: 60 della scuola dell’infanzia, 250 della primaria e 225 della secondaria di primo grado.

L’edificio rappresenta un tassello fondamentale del processo di ricostruzione post-sisma 2016 e sarà operativo da settembre 2025. Il cantiere, realizzato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato dal Consorzio Edili Veneti, è stato completato in circa due anni e mezzo, superando una complessa fase preliminare che ha richiesto una variante per risolvere criticità idrogeologiche.

Innovazione pedagogica firmata Andrea Bocelli Foundation

Il progetto educativo promosso dalla Andrea Bocelli Foundation introduce metodologie didattiche innovative che pongono al centro lo studente e favoriscono una didattica esperienziale attraverso i linguaggi dell’arte, della musica e del digitale. “Crediamo fortemente che la funzionalità e la bellezza di un ambiente pedagogicamente pensato sia un fattore educativo a tutti gli effetti”, ha dichiarato Laura Biancalani, Direttore Generale ABF.

L’intervento prevede ambienti educativi funzionali e stimolanti, con l’attivazione dei laboratori “ABF Art, Music & Digital Labs” in tutti gli ordini di scuola. È già attivo il programma “Voices Of”, che coinvolge il gruppo di Camerino insieme ad altre esperienze internazionali come Napoli Rione Sanità, Haiti, Uganda e Palestina, in una prospettiva di cittadinanza globale attiva.

Sinergia istituzionale per la rinascita del territorio

“La conclusione dei lavori rappresenta il frutto di una sinergia che ha saputo unire visione educativa e concretezza nella ricostruzione”, ha sottolineato il Commissario Castelli. Il Presidente Acquaroli ha evidenziato come la scuola sia “il segno tangibile del lavoro di squadra” tra le istituzioni, mentre il sindaco Lucarelli ha definito il momento “una festa per la Città”.

L’inaugurazione ufficiale avverrà all’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026, preceduta da un programma di accoglienza con visite guidate per gli studenti nella prima settimana di giugno e open day nel mese di luglio. La nuova “Ugo Betti” rappresenta un simbolo concreto della rinascita dei territori colpiti dal sisma, coniugando sicurezza strutturale e innovazione pedagogica.