A 90 anni torna a scuola: Annunziata a giugno corona il sogno della licenza media Di

Torna sui banchi di scuola a 90 anni per ottenere la licenza media: è la storia di Annunziata Murgia di Dolianova, nel Campidano in Sardegna. “La scuola mi aiuta ad andare avanti nonostante qualche problema di salute. Venire a scuola mi distrae. Le insegnanti sono bravissime, persone speciali perché mi danno forza ed entusiasmo”, dice sorridente a L’Unione Sarda l’anziana studentessa.

Annunziata ha compiuto 90 anni lo scorso 22 dicembre, fino a due anni fa andava in bici e oggi torna a scuola per prendere la licenza media. Un sogno nel cassetto che l’anziana donna, con una vita passata tra sacrifici, coronerà il prossimo giugno.

“Adora la grammatica e ha una grande passione per la politica: le discussioni con lei sono sempre animate e costruttive – dice la sua insegnante – è lei l’anima delle lezioni, condivide i ricordi della sua vita con tutta la classe, composta da alunni dai 16 anni in su. Il racconto delle sue esperienze permette agli altri di capire difficoltà e ostacoli da affrontare, proprio come ha fatto lei”.

La sua materia preferita è proprio la storia: “Mi piace tantissimo, mi ha sempre affascinato forse perché una parte di quella che si insegna l’ho vissuta direttamente. Ho sempre avuto una memoria di ferro, anche ora ricordo tutto il periodo della guerra. E lo racconto ai giovani”.

“Ho capito cosa mi sono persa quando ho iniziato a frequentare questa scuola. Ero in terza elementare quando è scoppiata la guerra – racconta – e una volta finita a Dolianova c’era solo la possibilità di seguire i corsi dell’avviamento professionale dove non ti insegnavano le materie di base. Lì però ho imparato a disegnare, a tagliare e cucire. Questo mi è servito per il mio lavoro: ho fatto la sarta per 25 anni. Le scuole medie erano a Sinnai e lì andavano solo gli uomini. Però non mi sono arresa e ho imparato tante cose leggendo”.

(immagine de L’Unione Sarda)