A 90 anni prende la licenza media: Annunziata realizza il suo sogno interrotto a causa della guerra Di

Annunziata Murgia giovedì pomeriggio ha coronato il suo sogno: la licenza media. Non importa se a 90 anni, il suo desiderio si era arenato a causa della guerra. La storia di Annunziata l’avevamo raccontata qualche mese fa, oggi è festa a Dolianova, nel Sud Sardegna.

Felice ed elegante, con figli e nipoti, Annunziata si è seduta davanti alla commissione per presentare la sua tesina di terza media al Cpia 1 di Dolianova. Presenti anche i carabinieri dell’Anc, l’associazione nazionale dell’Arma, che le hanno voluto rendere omaggio come iscritta più anziana e vedova di un militare.

L’anziana studentessa, dopo una vita di sacrifici a lavorare come sarta, aveva deciso di iscriversi di nuovo a scuola per recuperare ciò che si era interrotto a causa della seconda guerra mondiale.

Un esame commovente non solo per Annunziata ma anche per i suoi familiari e i suoi docenti. Ora “se Dio vorrà”, come dice lei, è pronta ad iscriversi alle superiori.