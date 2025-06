A 86 anni prende la licenza media: “Il Teorema di Pitagora mi ha affascinato, la matematica può essere bellissima Di

Amelia, 86 anni, si presenta puntuale all’esame conclusivo per ottenere la licenza media con il sorriso sulle labbra e l’emozione negli occhi. È la corsista più anziana del Cpia 1 Karalis, sede di San Sperate, ma la sua energia e determinazione non tradiscono l’età anagrafica.

Cammina a passo sicuro, prende appunti con precisione, partecipa attivamente alle lezioni e quando parla del Teorema di Pitagora si illumina: “Mi ha affascinato, ho scoperto quanto la matematica può essere bella”.

La storia di Amelia rappresenta quella di un’intera generazione cresciuta tra la guerra e la ricostruzione, tra doveri familiari imposti dalle circostanze storiche e rinunce personali dolorose. Nata alla vigilia della Seconda guerra mondiale, ha vissuto l’infanzia in un’Italia affamata e distrutta dal conflitto, dove suo padre fu mandato più volte al fronte, prima in Spagna e successivamente durante la guerra mondiale.

In una famiglia numerosa e in un contesto sociale dove la sopravvivenza era prioritaria, la scuola rappresentava un lusso accessibile solo per pochi anni. “Dovevo aiutare in casa, lavorare. Come tutte le bambine della mia epoca. Si cresceva in fretta”, racconta con la saggezza di chi ha attraversato decenni di trasformazioni sociali.

Una classe multiculturale: quando la diversità diventa ricchezza educativa

Con determinazione e curiosità inesauribili, Amelia ha affrontato l’intero anno scolastico circondata da una classe variegata, composta da 16 corsisti italiani e stranieri. Alcuni compagni sono ospiti di strutture di accoglienza, provenienti da paesi lontani come Gambia, Camerun, Tunisia, Honduras e Costa d’Avorio. Per tutti loro, Amelia è diventata rapidamente una figura familiare, quasi materna, tanto da essere affettuosamente soprannominata “la nostra seconda nonna”.

La diversità culturale e generazionale della classe, anziché rappresentare un ostacolo, si è trasformata in una risorsa educativa straordinaria. L’esperienza di vita di Amelia si è intrecciata con le storie di migrazione e speranza dei suoi compagni più giovani, creando un ambiente di apprendimento unico dove le differenze diventano ponti di comprensione reciproca.

“Questa classe è diventata una seconda famiglia per me”, racconta Amelia a La Nuova Sardegna, e la sua generosità lo dimostra concretamente nei fatti. La scuola si è trasformata in uno spazio di integrazione sociale dove l’età, la provenienza e le esperienze di vita diverse si fondono in un progetto educativo comune, dimostrando come l’istruzione possa essere un potente strumento di coesione sociale.