A 82 anni diventa avvocato dopo una lunga carriera da docente di storia e filosofia: “Aprirò uno studio per aiutare gli ultimi” Di

Una bellissima storia dalla Puglia. Michele Campanile, 82 anni, ha ottenuto il titolo di avvocato dopo aver abbandonato gli studi di Giurisprudenza per necessità lavorative.

Quasi 60 anni fa, Campanile aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza a Camerino, ma successivamente ha deciso di insegnare storia e filosofia in un liceo classico di Monte Sant’Angelo per mantenere la sua famiglia. Dopo aver insegnato per più di 40 anni, Campanile è andato in pensione nel 2007 e ha deciso di tornare allo studio del diritto.

Campanile ha dichiarato di non essere interessato a un riconoscimento per la sua laurea, ma di voler semplicemente chiudere un cerchio e aiutare coloro che non hanno i mezzi per pagare un avvocato. Dopo aver terminato il praticantato presso uno studio legale, Campanile ha superato l’esame di riabilitazione e ha giurato come avvocato presso la Corte d’Appello di Bari.

L’82enne ha espresso il desiderio di continuare il suo percorso nella professione per aiutare chi ne ha bisogno e di dedicare il tempo che gli resta della sua vita a questo scopo. L’ex insegnante inoltre dichiarato di voler aprire uno studio con sua figlia Luigia, che già lavora a Bologna.