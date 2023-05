600 cattedre libere in Lazio per le supplenze, tra ritorno a sud e rientro nella Regione capitale il saldo è negativo Di

Molti insegnanti titolari in Lazio, dopo anni di precariato, stanno facendo ritorno alle loro regioni d’origine, lasciando le cattedre vacanti utili per i docenti precari. Nel report sulla mobilità dei docenti, su un totale di 4.607 insegnanti titolari, ben 1.219 hanno scelto di trasferirsi altrove, abbandonando il proprio incarico.

Cattedre libere soprattutto di docenti in Materie Scientifiche

Nelle materie scientifiche come Matematica, Fisica e Chimica i posti liberi sono in numero maggiore. Tanto che molti istituti si sono trovati costretti a fare affidamento su laureandi per coprire tali posizioni.

Trasferimenti e Destinazioni

Dei quasi 5.000 docenti titolari nel Lazio, 3.388 hanno scelto di confermare il loro incarico nella stessa regione. Tuttavia, un significativo numero di docenti ha deciso di tornare alle proprie regioni d’origine, come la Campania con 739 insegnanti, seguita dalla Sicilia con 161, la Calabria con 75 e l’Abruzzo con 51. Complessivamente, sono 1.219 i docenti che lasciano il Lazio, senza un adeguato numero di docenti provenienti da altre regioni per compensare tale perdita. Ad esempio, in un processo di rientro che vede sempre docenti spostarsi da Nord a Sud, dalla Lombardia arriveranno in Lombardia 154 docenti, mentre la Toscana, l’Emilia-Romagna e il Veneto contribuiranno rispettivamente con 79, 56 e 42 docenti.