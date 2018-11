5,3 milioni all’Emilia – Romagna, prima in Italia per mense bio

Quasi 5,3 milioni di euro è quanto è stato assegnato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla regione Emilia – Romagna, secondo quanto previsto dallo schema di decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sul riparto del Fondo nazionale per le mense biologiche per il 2018.

La ripartizione è avvenuta in base al numero di utenti del servizio di mensa scolastica in ciascun ambito territoriale.

L’Emilia-Romagna è al primo posto in Italia per numero di mense biologiche, davanti a Toscana e Lombardia.

In Emilia-Romagna sono oltre 330 le strutture – scuole d’infanzia, asili nido, primarie, secondarie e istituti comprensivi – che riceveranno i fondi stanziati dal Mipaaft a copertura delle maggiori spese sostenute per l’erogazione dei pasti bio e per realizzare progetti di informazione e di promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di refezione.