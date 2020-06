500 test sierologici su allievi e docenti alla Scuola Sant’Anna di Pisa: nessuna infezione attiva

Sono stati effettuati circa 500 test sierologici alla Scuola Sant’Anna di Pisa: 3% di positività anticorporale e nessuna infezione attiva verificata tramite tampone nasofaringeo.

I test sono stati fatti dopo la riapertura dello scorso 4 maggio, su allievi e personale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, grazie al finanziamento della Regione Toscana.

“I test sierologici, mediante prelievo venoso, si sono potuti

svolgere alla Fondazione Monasterio, grazie alla disponibilità

dimostrata dal direttore generale Marco Torre, e al sostegno della

Regione Toscana. In questo modo – commenta la rettrice Sabina Nuti –

abbiamo proposto il test sierologico al nostro personale, alle allieve

e agli allievi presenti in sede. Da maggio, per cinque martedì

consecutivi, la sede di Pisa della Fondazione Monasterio ha

organizzato un ambulatorio dedicato, con la supervisione del suo

coordinatore scientifico Claudio Passino, docente all’Istituto di

Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna. A ogni utente che

aveva fatto la sua prenotazione è stato riservato un orario preciso

per il prelievo”.