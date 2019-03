375 pensionamenti dirigenti scolastici, posti liberi per regione e provincia. Record in Lombardia [ANTEPRIMA]

Pubblichiamo le tabelle dei pensionamenti 2018 che riguardano i dirigenti scolastici, divisi per regione e provincia. Nella tabella anche i pensionamenti quota 100 che nel complesso sono stati 109.

Questione quota 100

Nel complesso le domande di pensionamento dirigenti per il 2018 sono state 375, di queste 109 sono quelle quota 100.

Come già anticipato ieri dalla nostra redazione relativamente ai pensionamenti dei docenti, i posti quota 100 potrebbero non essere conteggiati tra i posti liberi prima del mese di agosto. Ciò, con molta probabilità, farà slittare la possibilità di coprirli per il prossimo anno scolastico. Questo perché l’Inps ha comunicato che i tempi per le verifiche della correttezza delle domande non potrà avvenire in tempi brevi e utili per l’avvio del prossimo anno scolastico.

I numeri

Per quanto riguarda i numeri dei pensionamenti, che non sono ancora definitivi e che potranno mostrare delle discrepanze dopo i controlli dell’Inps, è la Lombardia ad avere più bisogno di dirigenti, seguita dal Piemonte. Anche la Sicilia mostra importanti carenze, con 29 pensionamenti. Tra le regioni che si attestano intorno ai 25 pensionamenti troviamo un folto gruppo che va dall’Emilia Romagna alla Puglia, alla Sardegna

La tabella

Scaricala in PDF