3,7 milioni di libri donati e quasi 30.000 scuole coinvolte nel 2024. A novembre al via la decima edizione di #ioleggoperché per promuovere la lettura tra i giovani Di

Dal 7 al 16 novembre 2025 torna #ioleggoperché, la campagna nazionale di sensibilizzazione alla lettura promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE), che in occasione del decimo anniversario prolunga di un giorno il calendario consueto per favorire una partecipazione ancora più ampia. L’iniziativa, nata nel 2015, ha lo scopo di rafforzare la cultura del libro nelle scuole, trasformando biblioteche scolastiche poco fornite o inesistenti in spazi ricchi di opportunità per studenti e docenti.

I numeri del progetto negli anni

Negli ultimi dieci anni, il progetto ha consentito di donare oltre 3,7 milioni di volumi ed ha interessato un numero sempre più ampio di scuole di ogni ordine e grado. Dalla prima edizione, in cui sono state coinvolte 2.408 scuole, si è arrivati alle 28.285 dell’edizione del 2024. La struttura dell’evento si basa su un meccanismo semplice ma efficace: durante la settimana di novembre, chiunque può acquistare un libro presso una delle librerie aderenti e donarlo a una scuola con cui la libreria ha stabilito un gemellaggio. Questa formula ha permesso di costruire nel tempo una rete di collaborazione tra istituzioni scolastiche, librerie, famiglie e cittadini, incentivando un modello partecipativo.

Il valore educativo del progetto è stato riconosciuto dalle principali istituzioni culturali e scolastiche italiane. Oltre al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, #ioleggoperché vede la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’AIB, dell’ALI, del SIL e il supporto operativo e finanziario di Fondazione Cariplo e Pirelli. A livello comunicativo, l’iniziativa è promossa dai principali gruppi editoriali e radiotelevisivi nazionali.

Un’edizione speciale per festeggiare dieci anni

La manifestazione prenderà il via ufficialmente il 18 giugno, data in cui le scuole e le librerie potranno iscriversi tramite il sito www.ioleggoperche.it. Tutti gli istituti – dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado – sono invitati a partecipare, insieme a 350 nidi selezionati nei territori della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Questi ultimi, grazie al programma #ioleggoperchéLAB-NIDI, riceveranno una dotazione di dieci titoli scelti da Nati per Leggere, da utilizzare in progetti educativi rivolti alla prima infanzia.

A partire da settembre, le librerie attiveranno i consueti gemellaggi con le scuole del territorio, per concordare i titoli da inserire nelle liste di donazione. In questa fase, la collaborazione tra insegnanti, librai e genitori gioca un ruolo centrale, poiché consente di individuare i libri più adatti alle esigenze educative delle diverse fasce d’età. Durante i dieci giorni della campagna, studenti e famiglie saranno coinvolti in eventi, letture animate, incontri con autori e attività pensate per valorizzare il libro come strumento di conoscenza e relazione.

A conclusione della campagna, agli oltre 100.000 libri donati da cittadini e famiglie, si aggiungeranno quelli forniti direttamente dagli editori partecipanti, che saranno distribuiti alle scuole che ne faranno richiesta, secondo criteri di equità e necessità.

Un impatto sociale condiviso e tangibile

Nel corso degli anni, #ioleggoperché ha prodotto effetti rilevanti, sia in termini numerici sia sotto il profilo sociale e culturale. L’iniziativa ha incentivato la costruzione di nuove biblioteche scolastiche e la riqualificazione di quelle esistenti, stimolando la creazione di ambienti di apprendimento più stimolanti e inclusivi. Le donazioni hanno reso possibile l’introduzione di nuovi autori, l’aggiornamento dei testi classici e la diversificazione delle proposte editoriali disponibili per gli studenti.

Questa trasformazione non ha riguardato solo le infrastrutture materiali, ma ha coinvolto anche le dinamiche relazionali e pedagogiche delle comunità scolastiche. Genitori, docenti, studenti e librai si sono ritrovati a condividere un progetto comune, scoprendo nel libro un terreno fertile per il dialogo, la partecipazione e la costruzione di nuove esperienze. L’iniziativa ha inoltre dimostrato come la lettura possa essere promossa in modo capillare anche nei contesti periferici o con minori risorse economiche, riducendo le distanze tra centro e margini.

A raccontare il percorso sarà un documentario inedito che raccoglierà immagini, voci e testimonianze delle scuole aderenti, con l’intento di offrire una narrazione corale dell’impatto generato. L’opera sarà presentata nel corso della manifestazione e costituirà uno strumento per la valorizzazione del lavoro svolto.

Il commento delle istituzioni sul progetto

Il valore simbolico e formativo dell’iniziativa è stato sottolineato anche dalle principali autorità coinvolte. Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE, ha ricordato che “più di 4 milioni di bambini e ragazzi sono stati coinvolti nel corso degli anni, grazie al supporto di famiglie, scuole, istituzioni e semplici cittadini che hanno creduto nella forza sociale della lettura.”

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato che “fare festa con i libri significa creare occasioni di conoscenza, speranza e partecipazione, promuovendo l’accesso alla lettura anche per chi vive in contesti meno favoriti.” Mentre il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito l’importanza del libro nella formazione scolastica: “Il libro è uno strumento insostituibile per la riflessione, l’immaginazione e il confronto tra idee. Nella scuola che vogliamo, la lettura deve essere al centro.”