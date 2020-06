330 mln a edilizia scolastica leggera, Ascani: vogliamo autorizzare interventi entro questo mese

Si è appena conclusa la Cabina di Regia per il riparto dei primi 330 milioni da destinare all’edilizia leggera per le scuole. Lo scrive su Facebook la viceministra Anna Ascani.

L’obiettivo è autorizzare gli interventi entro questo mese.

‪Nel frattempo sto continuando gli incontri bilaterali con Regioni, ANCI e UPI regionali e USR per la ricognizione degli spazi e l’individuazione delle criticità sulle quali intervenire ente per ente e scuola per scuola. Abbiamo già svolto quelli con Campania e Calabria, domani sarà la volta di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.‬

Nel giro di qualche giorno li concluderemo tutti.