31 milioni alle scuole che hanno accolto studenti ucraini: ecco le risorse per ogni scuola. Tabella Di

Iniziativa CARE: è stata pubblicata la tabella delle scuole beneficiarie, nelle more della registrazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da parte degli organi di controllo. Si tratta di oltre 31 milioni di euro per 3.702 scuole, comprese le paritarie. Le risorse potranno finanziare progetti, anche in condivisione con enti locali e in rete, di inserimento linguistico, di socialità, di integrazione e di continuità scolastica.

“Questo è il contributo tangibile del nostro impegno nel garantire la continuità educativa dei giovani ucraini in fuga dalla guerra”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo l’assegnazione delle risorse alcuni giorni fa, “è una priorità politica, culturale e umanitaria, e riafferma i valori europei della democrazia, della pace e della libertà. Mettiamo al servizio di questa emergenza l’esperienza italiana nell’inserimento di ragazzi stranieri nelle classi con i loro coetanei, con un sostegno personalizzato, linguistico e psicologico”.

TABELLA risorse per ogni scuola

Le risorse per regione