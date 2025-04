2,5 milioni di euro per gli ITS liguri: saranno avviati 8 percorsi formativi Di

La Giunta regionale della Liguria ha stanziato 2,5 milioni di euro per finanziare nuovi percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS). Questa iniziativa, proposta dall’assessore alla Formazione, utilizza risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027, con l’obiettivo di potenziare e ampliare l’alta formazione professionalizzante nella regione.

Le risorse si aggiungono agli oltre 20,4 milioni del PNRR per il triennio 2023/2026 e ai circa 1,4 milioni del Fondo nazionale dedicato agli ITS, portando il totale a disposizione delle sei ITS Academy della Liguria a circa 10,8 milioni di euro per il solo anno in corso.

L’assessore alla Formazione sottolinea l’importanza di migliorare costantemente i percorsi formativi offerti dagli ITS, evidenziando che oltre il 90% degli studenti trova lavoro una volta terminati i corsi, grazie anche al forte interesse del mondo delle imprese.

Con i 2,5 milioni stanziati, viene aperto un invito rivolto alle sei academy liguri per presentare nuovi percorsi ITS, con l’obiettivo di finanziare almeno otto nuovi percorsi per 180 giovani. Gli obiettivi specifici dell’avviso includono:

Assicurare maggiore stabilità e qualità all’offerta formativa tecnologica superiore;

Potenziare e innovare l’offerta formativa degli ITS Academy;

Migliorare la connessione con i fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese;

Permettere l’acquisizione di competenze altamente qualificate e specializzate per un mondo del lavoro in evoluzione.

L’iniziativa mira anche a sostenere il passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro, offrendo esperienze concrete e conoscenze immediatamente spendibili nel tessuto produttivo. L’offerta formativa terziaria non universitaria sarà in grado di coprire le esigenze del territorio ligure, rispondendo alle necessità dei settori economici e professionali più rilevanti della Regione.