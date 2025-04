25 anni di FISM, Valditara: “L’attenzione alla qualità e all’innovazione delle scuole dell’infanzia paritarie merita il massimo confronto istituzionale”

Oggi, presso l’Auditorium del Massimo a Roma, si è tenuto il convegno “Una scuola innovativa e di qualità in un sistema nazionale plurale”, organizzato dalla FISM Roma (Federazione Italiana Scuole Materne) per celebrare i 25 anni della Legge 62 del 2000, che ha introdotto il principio di parità scolastica tra scuole statali e paritarie.

Dario Cangialosi, vicepresidente FISM Nazionale, ha sottolineato che si tratta di un traguardo importante ma ancora incompiuto, evidenziando la necessità di un confronto istituzionale per superare le criticità rimaste. Oltre duecento partecipanti, tra rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del settore, hanno discusso le sfide ancora aperte, tra cui disparità economiche, ostacoli burocratici e resistenze ideologiche.

Parità economica e diritto alla scelta educativa al centro del dibattito

Il primo tavolo di lavoro ha visto intervenire i presidenti delle principali associazioni del mondo della scuola paritaria: Luca Iemmi (FISM), Francesco Ciccimarra (AGIDAE), Virginia Kaladich (FIDAE) e Umberto Palaia (AGESC). Al centro della discussione, il tema della parità economica, che non riguarda solo le rette ma anche i salari del personale, spesso inferiori rispetto a quelli delle scuole statali. Virginia Kaladich ha ribadito che la questione non è confessionale ma di cittadinanza, ricordando come molte scuole cattoliche servano le fasce più deboli della società. Tra i saluti istituzionali, il messaggio del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha sottolineato l’importanza di garantire qualità e innovazione nelle scuole dell’infanzia paritarie.

Innovazione didattica e alleanza educativa: le proposte per il futuro

La seconda parte del convegno, moderata dalla pedagogista Barbara Rossi, ha approfondito temi come la didattica innovativa e il ruolo delle nuove tecnologie. Tra i relatori, suor Caterina Cangià ha presentato il modello della “Scuola-Bottega”, mentre Cristina Costarelli (ANP Lazio) ha illustrato prospettive per ambienti di apprendimento più moderni. Nel pomeriggio, Mario Rusconi (ANP Roma) e Lara Vannini (FISM) hanno affrontato il tema della formazione docente e dei fondamenti etici dell’educazione. A chiusura, sono stati presentati strumenti per l’innovazione digitale, concludendo con un appello a sostenere il diritto alla libera scelta educativa e a valorizzare il lavoro di insegnanti e coordinatori. Un’occasione per riaccendere i riflettori su un sistema che, nonostante le difficoltà, continua a svolgere un ruolo sociale cruciale.