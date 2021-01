Zaia: “Scuole superiori chiuse, ma è una sconfitta per tutti” Di

“Le scuole nella nostra regione non riapriranno domani, anche per noi è una sconfitta, ma sentiti gli scienziati si è deciso di non aprire”.

Così il presidente del Veneto, Luca Zaia ospite della trasmissione “Stasera Italia” su Retequattro.

“Non è una scelta politica – ha aggiunto – è un momento di grande pressione ospedaliera, abbiamo 400 pazienti in terapia intensiva e dobbiamo dare dei segnali affinché non ci siano altri contagi”.

E poi: “Penso che il nostro riferimento debba essere un governo solido che sia in grado di prendere decisione ma mi sembra ci siano troppe turbolenze in volo e non abbiamo certo bisogno di incertezze, lo dico come amministratore”.