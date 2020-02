24 CFU e Master per il completamento delle classi di concorso: conseguili prima del concorso con EIFORM

IMPORTANTE: Si ricorda che per la partecipazione ai concorsi della scuola secondaria si deve verificare se il proprio titolo d’accesso sia idoneo all’insegnamento, ossia comprenda quelle discipline e quei crediti formativi universitari previsti dalla normativa vigente, ossia il DPR 19/2016 come modificato dal DM 259/2017.

Evidenziamo che i 24 CFU , quale requisito d’accesso al concorso, sono distinti dagli eventuali CFU mancanti ai fini dell’insegnamento, quindi dell’accesso alle classi di concorso.

Affinché la laurea possa permettere l’accesso ad una delle classi di insegnamento deve comprendere determinate discipline e un determinato numero di crediti formativi universitari.

Hai verificato che il piano di studi della tua Laurea sia idoneo per accedere al Concorso Docenti? Cosa fare se mancano dei Crediti Formativi Universitari?

Potresti scoprire che ti mancano dei crediti necessari per l’accesso alla tua Classe di Insegnamento e allora sarà possibile conseguirli attraverso uno dei nostri Master speciali o sostenendo degli esami singoli.

Solo così potrai acquisire in tempo utile quanti crediti ti occorrono per accedere subito all’insegnamento di molte discipline Grazie ai nostri Master speciali sviluppati da Eiform, in convenzione con L’Università eCampus, ti renderai la vita semplice e in questo caso non dovrai sostenere neppure degli esami singoli.

Questi i Master speciali per l’accesso alla classe di insegnamento:

Ecco una serie di vantaggi dei Master Speciali:

Integrare tutti gli esami mancanti ed accedere alla classe d’insegnamento;

Esame in unico Giorno, prima del concorso, in tutta Italia;

Rilascio gratuito del certificato esami sostenuti con SSD e CFU;

Conseguire Tre Punti in Graduatoria Docenti;

Titolo Valutabile nelle MAD;

Titolo Valutabile nel Concorso per DSGA;

Titolo Valutabile nel concorso Docenti;

Vantaggio Economico;

Se invece hai tutti i requisiti in ordine e mancano 6, 12, 18, 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche anche in questo caso possiamo aiutarti.

Consegui i tuoi 24 CFU in modo facile, veloce e prima del Concorso Docenti.

È ancora possibile iscriversi ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU attivati dall’Università eCampus, in convenzione con Eiform-Culturalmente, in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, requisito fondamentale di accesso al Concorso Scuola.

Si sottolinea che il Decreto Ministeriale 616/2017 non stabilisce alcun obbligo di frequenza per il corsista.

Si tratta di un’ottima opportunità per tutti i laureati che sono stati esclusi dai precedenti Concorsi, per i neolaureati in cerca di un lavoro stabile e soddisfacente e per chi deve ancora inserirsi nelle graduatorie d’istituto

Esami Garantiti PRIMA del concorso docenti

Modalità esame: Solo scritto (test a risposta multipla)

Prossimo Appello: Febbraio 2020 – garantito entro il concorso.

Sedi d’esame: SIDERNO (RC), ANCONA, AVELLINO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA,CATANZARO, FIRENZE, FOGGIA, FROSINONE, GENOVA, LAMEZIA TERME, L’AQUILA, LECCE, MATERA, MESSINA, MILANO, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PARMA, PERUGIA, PESCARA, PISA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, SALERNO, SASSARI, TARANTO, TORINO, UDINE, VERONA, VIBO VALENTIA.

Rilascio Certificato: Gratuito

Gratuito Partecipazione ad appelli successivi: Gratuita

Gratuita Costi: euro 500 tutto compreso senza costi nascosti (bastano solo 100 euro di acconto per immatricolarti)

Preparazione concorso docenti scuola secondaria di I, II grado e sostegno

L’Università eCampus Legalmente riconosciuta MIUR in partnership con EIFORM- Culturalmente www.formadocenti.it, leader nel settore della formazione a distanza dei docenti, ha attivato due tipologie di percorsi di preparazione al concorso docenti e sostegno.

Tipo 1 .

Corso di perfezionamento “Diventare docenti oggi nella scuola secondaria di I e II grado italiana” da 20 cfu (500 ore) full on line, valido anche per l’aggiornamento delle graduatorie

Corso di perfezionamento “Diventare docenti di sostegno oggi nella scuola italiana” da 20 cfu (500 ore) full on line, valido anche per l’aggiornamento delle graduatorie;

Tipo 2 . Corso di preparazione full immersione da 6h presenziali nelle seguenti città: Ancona, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Padova, Napoli, Bari, Cosenza (attivati al raggiungimento minimo di 20 partecipanti). Ulteriori sedi potranno essere inserite al raggiungimento di un numero minimo di iscritti ad insindacabile giudizio degli organi gestionali.

