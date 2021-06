2 Giugno, un video per le scuole dalla Regione Lazio: spunto di approfondimento Di

“In occasione della Festa della Repubblica abbiamo realizzato un video-documentario dedicato a tutte le scuole. Con una lettera inviata alle scuole, inoltre, abbiamo invitato gli insegnanti a utilizzare questo strumento didattico nell’ambito del percorso di studio, specie nelle ultime classi delle scuole superiori di primo e secondo grado. Il video ripercorre la storia e il significato del referendum in cui le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica come ordinamento dello Stato, gettando le fondamenta dei valori di democrazia, solidarietà, equità e libertà. Il documentario vuole essere uno spunto di approfondimento per rimettere al centro dell’attenzione i valori fondanti della Repubblica”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

“Anche quest’anno la Festa del 2 giugno si svolge in un contesto condizionato dalla pandemia. Ma rispetto a un anno fa la diffusione dei contagi è nettamente migliorata, anche grazie alla massiccia campagna di vaccinazione in atto. Agli studenti rivolgiamo un doppio invito: continuare a mantenere comportamenti corretti sul distanziamento, l’igiene delle mani e l’uso della mascherina.

Per i maturandi, inoltre, l’esortazione a vaccinarsi e, a chi non lo abbia ancora fatto, a prenotarsi nelle prossime ore. Questa mattina, come noto, è iniziata la vaccinazione anti-Covid ai maturandi presso gli hub della Regione Lazio e a tutti viene consegnata una copia della Costituzione della Repubblica: un gesto non solo simbolico ma anche un riconoscimento dell’impegno che, con la vaccinazione, si compie per il bene della collettività. Un ringraziamento agli studenti, alle famiglie e alle scuole per la collaborazione”.